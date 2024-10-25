UEFA Ülke Puanı sıralaması için kritik hafta geride kaldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın zor rakiplerle karşı karşıya geldiği Avrupa haftasında puan ve puanlar ile dönülmesi UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye’ye avantaj sağladı.

2 Galibiyet 1 Beraberlik

Galatasaray ve Beşiktaş maçlardan 3 puan alarak gelip gelirken Fenerbahçe zorlu Manchester United maçından beraberlik almayı başardı. RAMS Başakşehir farklı mağlup olsa da 2 galibiyet ve 1 beraberlikle UEFA Ülke Puanı sıralaması son durumu da netlik kazandı. Avrupa maçlarında temsilcilerimizin karnesi şöyle oldu;

Galatasaray 4-3 Elfsborg

Fenerbahçe 1-1 Manchester United

Olimpik Lyon 0-1 Beşiktaş

Celje 5-1 Başakşehir

İşte UEFA Ülke Puanı Sıralaması Son Durum

Maçların ardından Türkiye, UEFA Ülke Puanı sıralamasında puanını yükseltti. 38 bin 300 puana ulaşan Türkiye, 40 bin 650 puanı olan Çekya’yı takibini sürdürdü. Ancak fark düştü ve 2 bin 350’ye geriledi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

1- İngiltere | 94.303

2- İtalya | 82.856

3- İspanya| 77.275

4- Almanya | 75.160

5- Fransa | 62.236

6- Hollanda| 57.400

7 – Portekiz| 54 bin 216

8 – Belçika | 47 bin 200

9 – Çekya | 40 bin 650

10 – Türkiye | 38 bin 300

11 – Norveç | 33 bin 250