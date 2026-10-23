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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatlarının 2 bin 800 TL-60 bin TL arası olduğu öğrenildi.

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Eklenme 23.10.2026 - 14:35
Güncellenme 23.10.2026 - 14:38

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ BİLET FİYATLARI

Premium: 60 bin TL

Delux: 58 bin TL

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Lux: 56 bin TL

Classic: 55 bin TL

Kategori 1: 40 bin TL

Kategori 2: 35 bin TL

Kategori 3: 30 bin TL

Kategori 4: 25 bin TL

Kategori 5: 22 bin 500 TL

Kategori 6: 20 bin TL

Kategori 7: 18 bin TL

Kategori 8: 14 bin TL

Kategori 9: 12 bin TL

Kategori 10: 3 bin 250 TL

Kategori 11: 2 bin 800 TL

Misafir: 2 bin 800 TL

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü Rams Park’ta oynanacak ve karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.

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