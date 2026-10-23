Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları ne kadar?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ BİLET FİYATLARI
Premium: 60 bin TL
Delux: 58 bin TL
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Lux: 56 bin TL
Classic: 55 bin TL
Kategori 1: 40 bin TL
Kategori 2: 35 bin TL
Kategori 3: 30 bin TL
Kategori 4: 25 bin TL
Kategori 5: 22 bin 500 TL
Kategori 6: 20 bin TL
Kategori 7: 18 bin TL
Kategori 8: 14 bin TL
Kategori 9: 12 bin TL
Kategori 10: 3 bin 250 TL
Kategori 11: 2 bin 800 TL
Misafir: 2 bin 800 TL
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü Rams Park’ta oynanacak ve karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.