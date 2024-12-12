Vodafone Sultanlar Ligi’nde cuma günü oynanacak açılış mücadelesi ile lig maçları başlayacak. Sultanlar Ligi’nde açılış maçında Aras Kargo ile Beşiktaş, İzmir’de karşı karşıya gelecek. İki takımın zorluysa karşılaşması ile yapılacak haftanın açılışının ardından ise Cumartesi ve Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ile hafta sona erecek. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Vodafone sultanlar Ligi’nde haftanın maçları.

Vodafone Sultanlar Ligi Haftanın Programı

Yarın:

17.00 Aras Kargo-Beşiktaş (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

14 Aralık Cumartesi:

15.00 Zeren Spor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Bahçeköy Orman Fakültesi)

17.30 Fenerbahçe Medicana-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları (Hasan Doğan)

19.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank)

15 Aralık Pazar:

17.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin (Aksaray)