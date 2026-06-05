Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile 2 Yıllık Anlaşmaya Vardı!

Trendyol Süper Lig’i 4. sırada tamamlayan ve beklentilerin altında kalan sezonun ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta yeni teknik direktörün Vincenzo Italiano olması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulübün, İtalyan teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı ve resmi imzaların atılması için son aşamaya gelindiği belirtildi. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından deneyimli teknik direktörün Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile birlikte İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

BUGÜN SAAT 15.00’DE İSTANBUL’A GELİYOR

46 yaşındaki Italiano ile 2 yıllık sözleşme konusunda mutabakata varıldığı öğrenilirken, kulüp yöneticilerinin bir süredir İtalyan teknik adamla temas halinde olduğu ve görüşmelerin olumlu sonuçlandığı kaydedildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, Vincenzo Italiano ile birlikte bugün saat 15.00’te İstanbul’a gelerek sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

Kariyerinde ilk kez Türkiye’de bir takım çalıştırmaya hazırlanan İtalyan teknik adamın, daha önce İtalya’da görev yaptığı kulüplerde önemli başarılara imza attığı biliniyor.

HEYECAN YARATTI

Siyah-beyazlı yönetimin, Italiano’nun sunacağı rapor doğrultusunda yeni sezonun kadro yapılanmasını şekillendireceği ifade edilirken, deneyimli teknik adamın göreve başlayacak olması Beşiktaş camiasında heyecan yarattı.

İtalyan çalıştırıcının resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından kısa süre içerisinde takımla birlikte ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.