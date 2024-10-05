İnternette en çok kullanılan web sayfalarından ve arama motorlarından birisi olan Google, daha güvenli bir web deneyimi sunmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sistemde ise sosyal medya ağlarında alışkın olduğumuz mavi tık sistemini devreye alınması planlanıyor.

Güvenli deneyim için özellikle işletmelere yönelik bir adım atacak Google, güvenilir ve gerçek işletmelerin yanında mavi tık işaretini kullanacak. Arama sonuçlarında yer alacak sonuçlarda da uygulanacak yeni düzenleme, güvenilir bir şekilde Google kullanılmasının da önünü açacak.

Google Mavi Tık Test Ediliyor

Şu anda kapalı bir grup tarafından testleri yapılan mavi tık işaretlerinin önünüzdeki günlerde yaygın bir şekilde kullanılması planlanıyor. Meta, Nike gibi şirketlerin profil ve hesaplarında arama sonuçlarında mavi tık gösterilecek. Böyle markalar üzerinden yapılan sahtekarlık ve dolandırıcılık gibi işlemlerde de arama sonuçlarında önlem alınmış olacak.

Başlangıçta büyük marka ve şirketler için getirilecek mavi tık sisteminde asıl hedef ise yerel işletmeler. Yerel işletmelerde çok fazla ihlalin yapılması nedeniyle mağduriyetler yaşanıyor. Ancak Google şu an için yerel işletmeler için yeni düzenlemeyi devreye almayacak. Önümüzdeki dönemlerde yerel işletmeler için de benzer bir adım atacak Google, güvenilirliğin sağlanması adına işletmelerden çeşitli kanıtlar isteyecek. Resmi belgeler, işletmelerin fotoğrafları gibi evrakların sisteme yüklenmesi ile işletmeler mavi tık alabilecek.