Günlerdir kapalı olan Instagram düzeldi mi? Milyonlarca kişi sitenin yeniden erişime açılmasını bekliyor. VPN ile Instagram’a giriş gibi çözümler olsa da milyonlarca Türkiye kullanıcısı bulunan Instagram’daki etkileşimler büyük oranda düştü. Üstelik ticaret hacmine de sahip olan Instagram’ın kapatılması, Instagram üzerinden satış yapanlar için de ciddi bir risk ortaya çıkardı. Peki Instagram’daki son durum ne? Instagram düzeldi mi son dakika gelişmesi ne?

Instagram Düzeldi mi SON DAKİKA!

5 Ağustos 2024 itibariyle Instagram düzelmedi. Siteye getirilen erişim engeli kararı devam ediyor. Bu nedenle de VPN çözümler hariç Türkiye’den Instagram’a giriş mümkün değil. Instagram düzeldi mi son dakika gelişmesi ise umut verici. Öyle ki yapılan açıklamalarda BTK ile Instagram arasındaki görüşmelerin başladığı ve devam ettiği bildirildi.

Instagram Ne Zaman Açılacak?

Instagram ne zaman açılacak konusunda bugün somut adımlar atılacak. Instagram ile BTK arasında 13.00 itibariyle başlayacak toplantıda son durum ele alınacak. BTK tarafından toplantı öncesinde yapılan açıklamalar Instagram’ın açılması noktasında umut verdi. BTK açıklaması şöyle;

Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz

Geçtiğimiz hafta bir araya gelen tarafların bugünkü toplantıdan somut bir karar ile ayrılması bekleniyor.