Türkiye’de BTK’nın getirdiği erişim engeli nedeniyle İnstagram’a 32 saattir erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan ve sosyal ağ olmasının yanı sıra ciddi bir ticaret yeri olarak kullanılan platform, hala açılmadı. Açılması noktasında arka arkaya gelen olumsuz haberler nedeniyle de kullanıcılar en iyi VPN önerileri araştırmaları ile VPN ile giriş yapmaya çalışıyor. Peki İnstagram için hangi VPN kullanılır? İnstagram için en iyi VPN önerileri…

İnstagram İçin Hangi VPN Kullanılır?

İnstagram’a özel VPN programı bulunmuyor. Ancak en iyi VPN önerileri arasından yapacağınız seçim ile İnstagram’a kolay bir şekilde girebilirsiniz. Türkiye’de getirilen erişim engelinin aşılabilmesi adına tek çözüm VPN olduğundan dolayı bu alanda güvenilir, herhangi bir güvenlik açığı bulunmayan ve hızlı bir VPN’nin kullanılması öneriliyor. VPN’ler kullanıcının başka bir ülke üzerinden giriş yapmasını sağladığı gibi iyi VPN programı kullanılmadığı takdirde bağlantı sorunları, yavaş internet problemleri yaşanabilir. Bu nedenle İnstagram için hangi VPN kullanılır konusunda aşağıdaki en iyi VPN önerileri arasından birisini seçebilirsiniz.

NordVPN (30 gün boyunca ücretsiz)

ExpressVPN (30 gün boyunca ücretsiz)

CyberGhost (45 güne kadar ücretsiz)

ProtonVPN

Hide Me VPN

TunnelBear VPN

Hotspot Shield

Windscribe

Instagram İçin En İyi VPN Önerileri

Instagram için en iyi VPN önerileri arasında yer alan NordVPN, ExpressVPN ve CyberGhost gibi uygulamalar bu alanın en iyileri arasında yer alıyor. Bu VPN uygulamalarının ücretsiz sürümlerinin de yer alması, Instagram açılana kadar güvenli bir şekilde VPN kullanmanızı sağlayacak. Cep telefonları için yukarıdaki uygulamaları indirebilir, bilgisayarlarınızda ise VPN uygulamalarının yanı sıra Opera gibi dahili VPN özelliğine sahip tarayıcıları tercih edebilirsiniz.

Instagram’a VPN ile nasıl giriş yapacağınızı bilmiyorsanız VPN ile Instagram’a Giriş başlıklı haberimize göz atabilirsiniz.