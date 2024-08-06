Türkiye’de hükümetin katalog suçlar işlediğine hükmederek erişim engeli getirdiği Instagram için çatı şirket Meta’dan açıklama geldi. Meta açıklamasında hükümetin “katalog suçu işlendiği” yönündeki iddiaları kabul edilmezken Türkiye’den gelen taleplerin karşılandığı ve 2 bin 445 içeriğin kaldırıldığını duyurdu.

6 Ayda 2953 İçerik Kaldırma Talebi

Meta’nın paylaştığı rapora göre 2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye’den 2953 içerik için kaldırma talebi alındı. Bu taleplerin incelenmesi sonucunda ise 2445 katalog suç platformdan kaldırıldı. Hükümetin katalog suçlara uymadığını belirterek Instagram’ı erişime kapatması sonrasında ortaya çıkan bu yeni raporlar, Türkiye ile Meta’nın zaten iletişim halinde olduğunu ve taleplerin büyük oranda karşılandığını ortaya çıkardı.

Türkiye’den yayınlanan ve gündem olan bu raporlara yönelik henüz bir değerlendirme gelmedi. Raporda yer alan bu bölümler şöyle;