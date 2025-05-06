Skype Kullanımdan Kalktı! Tüm Gözler Artık Microsoft Teams’te

Microsoft, uzun yıllardır hizmet veren çevrim içi iletişim platformu Skype’ın kullanım ömrünün sona erdiğini resmen duyurdu. Şirketin yaptığı resmi açıklamada, Skype’ın 5 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla tamamen kapatıldığı belirtildi.

Kullanıcılarına hem bireysel hem kurumsal alanda sesli ve görüntülü iletişim imkânı sunan Skype, yerini artık Microsoft’un daha kapsamlı hizmet sunan platformu Teams’e bırakıyor. Resmi internet sitesinde yayınlanan mesajda, “Güle güle Skype, merhaba Teams” ifadeleriyle veda edildi.

Microsoft, geçiş sürecinde kullanıcıların mağdur olmaması için Skype hesaplarının Microsoft Teams Free sürümüne sorunsuz bir şekilde aktarılacağını bildirdi. Kullanıcılar, Skype oturum bilgileriyle Teams’e giriş yaparak sohbet geçmişlerine ve kişi listelerine doğrudan erişim sağlayabilecek. Ayrıca veri taşıma işlemlerini kolaylaştırmak adına Skype uygulaması üzerinden yönlendirici bildirimler gönderileceği aktarıldı.

Yeni dönemde Microsoft Teams Free, Skype’ta sunulan ücretsiz sesli ve görüntülü aramalar, mesajlaşma gibi temel özelliklerin yanı sıra toplantılar ve topluluklar gibi ek işlevlerle kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Microsoft’un bu kararıyla birlikte 2003 yılında piyasaya sürülen ve özellikle 2010’lu yıllarda milyonlarca kullanıcıya ulaşan Skype, dijital iletişimdeki yerini Teams’e devretti.