Türkiye’de mobil hat üzerinden internet erişimi imkanı sunan ve böylece mobil internet kullanımının önünü açan Turkcell’den sürpriz bir hamle geldi. Geçtiğimiz süreçlerde farklı düzenlemeler ile sınırsız internet için çeşitli kısıtlamalar getiren Turkcell, şimdi ise hizmetin tamamen sona erdirildiğini duyurdu. Son yıllarda mevcut sınırsız paket sahipleri kısıtlanırken, sınırsız internet satışı da yapılmıyordu.

Turkcell Superbox Sınırsız İnternet Paketi Yok!

Turkcell Superbox sınırsız internet paketi artık kullanım dışı kalmış durumda. Mevcut Turkcell Superbox sınırsız internet abone sayısının da çok düştüğü ve kısa süre içerisinde taahhüt sürelerinin sona ermiş olacağı açıklandı. Bu kararla birlikte Turkcell Superbox kullanımları için sadece mevcut sınırlı tarifelerden birisinin seçilmesi gerekiyor.

Turkcell Superbox Sınırsız Paket Neden İptal Edildi?

Taşınabilir yapıda olması ve yoğun veri tüketiminin önüne geçilememesi nedeniyle Turkcell Superbox sınırsız paket iptal edildi. Konuyla ilgili Turkcell açıklamasında şöyle denildi;

Superbox Çalıştır 150 GB 12 Ay, Superbox Çalıştır 15 Mbps 12 Ay, Superbox Tak Çalıştır 4.5G 150 GB ve Superbox Tak Çalıştır 15 Mbps Limitsiz teklifleri abone alımına kapatılmıştır. Superbox Çalıştır 250 GB 12 Ay, Superbox Çalıştır 400 GB 12 Ay, Superbox Tak Çalıştır 4.5G 250 GB ve Superbox Tak Çalıştır 4.5G 400 GB teklifleri abone alımına kapatılmıştır.

Turkcell Superbox İnternet Paketleri

Alınan karar sonrasında Turkcell Superbox internet paketleri de güncellendi. Ağustos 2024 itibariyle kotalı paketler ile kullanılabilecek Turkcell Superbox internet hizmetinde 3 farklı paket var. Bu paketlerin kotaları ve aylık fiyatları ise şöyle;

200 GB kotalı Turkcell Superbox internet fiyatı 1.000 TL

500 GB kotalı Turkcell Superbox internet fiyatı 1.500 TL

1 TB kotalı Turkcell Superbox internet fiyatı 2.500 TL

Altyapının olmadığı yerlerde yoğunlukla tercih edilen Turkcell Superbox için bundan sonraki süreçte kullanım oranlarının düşmesi bekleniyor.