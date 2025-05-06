Uber, Trendyol GO’nun Yüzde 85 Hissesini Satın Alıyor

Uber Technologies, Türkiye’de online yemek ve market teslimat pazarında önemli bir adım attı. Şirket, Trendyol Grubu’nun teslimat servisi Trendyol GO’nun yüzde 85 hissesini yaklaşık 700 milyon dolar karşılığında satın almak üzere anlaşma sağladı. Satın alma işlemi, resmi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylarda sonuçlanacak.

Trendyol tarafından yapılan açıklamada, hisse devriyle birlikte Trendyol GO’nun mevcut yapısını koruyarak müşterilere, kuryelere ve iş ortaklarına hizmet sunmaya devam edeceği belirtildi. Uber’in bu satın alma ile birlikte global teslimat platformu Uber Eats’in gelişmiş özelliklerini Türkiye pazarına entegre etmeyi planladığı kaydedildi.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, hisse devriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, şirketin Türkiye’deki e-ticaret deneyimini mükemmelleştirme vizyonuna vurgu yaptı. Çetin, “Trendyol GO’nun yeni ortaklık yapısıyla daha da güçleneceğine inanıyoruz. Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve yerli işletmeleri desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi ise iş birliğinin Türkiye pazarındaki uzun vadeli planlarının bir parçası olduğunu belirterek, “Bu stratejik satın alma ile birlikte tüketicilere, kuryelere ve özellikle küçük işletmelere daha güçlü bir teslimat altyapısı sunmayı amaçlıyoruz. Trendyol GO’nun başarısı etkileyici ve bu başarıyı ülke genelinde sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Halihazırda 19 bin kuryenin görev aldığı Trendyol GO platformunda, Türkiye genelinde 90 binden fazla market ve restoran aktif olarak hizmet veriyor.