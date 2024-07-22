Vestel, “Bursa Osmangazi İstanbul Yolu Ekspres” mağazasını hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, ekspres mağaza konsepti çevrim içi alışverişi mağazalarına taşıyarak alışveriş deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Şirket, Bursa’da yeni açtığı mağazasında hızlı ürün karşılaştırma imkanı, aynı gün teslimat ve stok bulma gibi avantajlar sunuyor.

120 metrekare teşhir alanına sahip mağazada, tüm ürün gamlarına ait ürünler bulunuyor ve mağazada yer alan akıllı ekranla teşhirde yer almayan ürünlerin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Vestel, yeni açılan Bursa Osmangazi İstanbul Yolu Ekspres mağazasında seçili beyaz eşya alımı yanında televizyon alımlarında geçerli yüzde 50 indirim, seçili beyaz eşya veya televizyon alımında çamaşır makinelerinde yüzde 50 indirim, küçük ev aletlerinde “3 al 2 öde”, Bursa’ya özel “3 ay koşulsuz iade”, 3’lü seçili ankastre setlerde 7 bin lira indirim ve açılışa özel yüzde 10 indirim kampanyaları sunuyor.