Nişan atılırsa takılar kimde kalır? Yargıtay kararını verdi

Düğüne az bir zaman kala nişanı atan çiftin hediye uyuşmazlığı yargıya taşınırken, nişanın bozulmasının ardından Aile Mahkemesi’ne başvuru yapan gelin adayı, nişanda verilen hediyelerin iade edilmesini istedi.

MAHKEME HEDİYELERİN İADESİNE KARAR VERDİ

Züccaciye, bohça, damat takımı ve nişan masrafları için 22 bin 500 lira, hediye saat için 600 lira, yüzük için ise 900 lira talep edilirken, damat tarafı ise davanın reddini istedi.

Mahkeme hediyelerin iadesine karar verirken, kararın temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne taşındı.

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ZİYNET EŞYALARI GERİ İSTENEBİLİR

Yargıtay, ilgili kararında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Nişanlılık, evlenme dışındaki bir sebeple sona ermesi durumunda nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davranan kişilerin diğer nişanlıya verdikleri ziynet eşyaları verenler tarafından geri istenebilir” hükmüne vurgu yapıldı.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA OLMASI GEREKİYOR

Hediyelerin geri talep edilebilmesi amacıyla alışılmışın dışında olması gerektiğinin altı çizilirken, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin geri verilmesine yönelik davalarda kusur aranmayacağı belirtildi.

ALTIN VE TAKILAR GERİ İSTENEBILECEK

Yargıtay içtihatlarında nişan yüzüğü haricindeki tüm altın takı ve ziynet eşyaları alışılmışın dışında hediye olarak kabul edilirken, nişanın bozulması nedeniyle nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davranan kişilerin diğer nişanlıya verdikleri ziynet eşyaları verenlerce geri istenebileceği vurgulandı.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Söz konusu kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Hediyelerin verildiği ve iade edildiği hususu her türlü delille de ispatlanabilir. Yasada aksine bir hüküm olmaması durumunda taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispat etmekle yükümlüdür. İspat yükü, hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden veya savunmada olan kimseye düşer.

İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Diğer taraftan, iddia ettiği bir olaydan kendi faydasına haklar çıkarmak isteyen kişinin iddia ettiği olayı ispat etmesi gerekir. Somut olayda nişanda davalı-davacıya 6 adet 22 ayar toplam 120 gram bilezik, bir adet 22 gram tuğralı kolye, bir adet 22 ayar 5 gram tek taş yüzük ve 22 ayar 5 gram alyans takıldığı ispatlanmış ve davalı davacı tanıkları bu hediyelerin iade edilmediğini beyan etmişlerdir.

İlk Derece Mahkemesi, asıl davada yukarıda belirtilen ziynetlerin toplam bedeli olan 67 bin liranın davalı-davacıdan alınarak davacı-davalıya verilmesine karar vermiştir.

KARAR KADIN YARARINA BOZULDU

Fakat nişan yüzüğünün alışılmışın dışındaki hediye eşyalardan olması nedeniyle iadesinin gerekmediği kabul edilmesi durumunda nişan yüzüğünün de iadesine karar verilmesi yanlış olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

Davalı-davacı vekilinin asıl davada alyans ve karşı davadaki maddi tazminat talebinde saat haricinde kalan temyiz itirazlarının reddine, İlk Derece Mahkemesi kararının bu yönlerden kadın yararına bozulmasına karar verilmiştir.”