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Sigaraya zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Captain Black sigara grubuna zam geldiğini ve zamlı tarifenin yarından itibaren geçerli olmaya başlayacağını duyurdu.

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Eklenme 03.08.2026 - 20:00
Güncellenme 03.08.2026 - 19:24

Sigara fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Haziran ayında sigara gruplarına peş peşe gelen zamların ardından bir sigara grubuna daha zam geldi.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Captain Black sigara grubu ürünlerine zam geldiğini açıkladı.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gruptaki ürünlerin satış fiyatının 110 liraya çıktığını paylaştı. 

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YENİ TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Dündar, zamlı tarifenin 4 Ağustos’tan (yarın) itibaren geçerli olmaya başlayacağını duyurdu.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gelen zammın ardından Captain Black King Size-G, Compact-G, King Size Navy/Sky, Compact Navy/Sky ve Slims Sky/Grey ürünlerinin fiyatı 110 liraya tırmandı.

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