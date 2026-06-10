Beşiktaş Lucas Chevalier İçin İlk Teması Gerçekleştirdi

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Beşiktaş , 2025-2026 sezonunu dördüncü sırada tamamlamasının ardından yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi.

, 2025-2026 sezonunu dördüncü sırada tamamlamasının ardından yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim, futbol direktörlüğüne Önder Özen ve teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano getirirken, kaleci transferi için Fransa pazarını takip ediyor.

ve teknik direktörlüğe getirirken, kaleci transferi için Fransa pazarını takip ediyor. Beşiktaş, Paris Saint-Germain kadrosundaki Lucas Chevalier'i gündemine almış olup, 2024 yılında Lille'den 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen kalecinin sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, teknik yapılanmada gerçekleştirilen değişikliklerin ardından kaleci transferi için de harekete geçti.

Siyah-beyazlı kulüpte futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirilirken, takımın teknik direktörlüğüne ise İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano getirildi. Yeni yönetim yapılanmasıyla birlikte transfer listesindeki isimler üzerinde çalışmalar hız kazandı.

Kaleci Transferi İçin Fransa Pazarı Takip Ediliyor

Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Paris Saint-Germain kadrosunda bulunan Lucas Chevalier’i gündemine aldı. İddiaya göre siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki file bekçisinin mevcut durumu hakkında bilgi topladı ve olası transfer şartlarını değerlendirmeye başladı.

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Avrupa’nın çeşitli kulüplerinin de takip ettiği belirtilen Fransız kalecinin geleceğine ilişkin karar sürecinin devam ettiği aktarıldı.

PSG ile Uzun Süreli Sözleşmesi Bulunuyor

Lucas Chevalier, geçtiğimiz sezon başında Lille’den Paris Saint-Germain’e transfer olmuştu. Fransız kaleci, geride kalan sezonda PSG formasıyla 26 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmaların 10’unda kalesini gole kapattı.

2024 yılında Lille’den PSG’ye 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Chevalier’in Fransız ekibiyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.