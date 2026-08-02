MEB’e bağlı tüm okullara yapay zekâ destekli kartlı geçiş sistemi geliyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim dönemine az bir zaman kala, ülke genelindeki okullarda hayata geçirilecek yeni düzenlemeleri duyurdu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Tekin, öğrencilerin okul ortamında kendilerini daha güvende hissetmeleri amacıyla eğitim birimleri ve okul yönetimleriyle eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ettiklerini vurgu yaptı.

OKULLARA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ

Bu kapsamda eylül ayından itibaren güvenlik uygulamalarının yapay zekâ destekli sistemlerle güçlendirileceğini açıklayan Tekin, yeni uygulamayla beraber kartlı geçiş ve turnike sistemleriyle okul giriş çıkışlarının daha kontrollü olacağını açıkladı.

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ÇALIŞMALAR OKULLAR AÇILMADAN TAMAMLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen teknik çalışmaların okullar açılmadan tamamlanması hedeflenirken, okullarda yaşanabilecek olağanüstü durumların erkenden belirlenebilmesi amacıyla kişisel verileri ihlal etmeyen yapay zekâ tabanlı bir sistem üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ÇEKEN DAVRANIŞLARI ÖĞRETMENLERE İLETİLECEK

Buna göre yeni uygulamayla beraber öğrencilere yönelik dikkat çeken veya olağan dışı görülen durumlar incelenerek rehber öğretmenlere otomatik uyarılar iletilecek. Öğretmenler ise öğrenciyi görüşmeye çağıracak ve gerekli olması halinde süreci yakından izleyecek.

ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUNACAK

Öte yandan, rehberlik sürecine karşın çözülemeyen ve tehlike barındırdığı düşünülen durumlarda okul yönetimi veya ilgili güvenlik birimlerinin bildirilebileceğine vurgu yapan Bakan Tekin, bu bildirimlerin ise tamamen anonim olarak ve öğrencilerin kişisel verilerini koruyarak yapılacağını açıkladı.