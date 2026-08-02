ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün ÖSYM tarafından 81 ildeki 92 sınav merkezinde ve 395 bina ile 5 bin 895 salonda gerçekleştirildi. Bu kapsamda adaylar sabahın erken saatleri itibarıyla sınav binalarına alınırken, saat 10.00’dan sonra adayların binalara girişi yasaklandı ve saat 10.15’te sınav başladı.

ALES’E KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ALES’e 152 bin 449 adayın başvurduğu öğrenilirken, sayısal ve sözel testlerde 50’şer soru soruldu.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 ALES/2 sonuçlarının 21 Ağustos tarihinde açıklanacağını duyurdu.

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ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

ALES/2’nin temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemleri üzerinden erişime açıldı. Fakat sınavdaki soru ve cevap anahtarının yalnızca yüzde 10’unun erişime açıldığı öğrenildi.

ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖTÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMANA KADAR GÖRÜNTÜLENECEK?

ÖSYM, ALES/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının 12 Ağustos’a kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açık halde olacağını ve daha sonrasında ise kapanacağını duyurdu.