ABD menşeili Car And Driver yeni araştırmasında dünyanın en az yakıt harcayan benzinli otomobillerini belirledi. Araştırma kapsamında 2024 itibariyle en verimli yakıt performansına sahip araçlar ortaya çıkarılırken ilk sırada Mitsubishi Mirage yer aldı. 6 litrelik tüketimi ile dikkat çeken aracı Honda Civic takip etti.
İşte En Az Yakıt Harcayan Otomobiller
2024’te en az yakıt harcayan otomobillerin listesi şöyle;
- Mitsubishi Mirage | Ortalama yakıt tüketimi: 6 litre
- Honda Civic | Ortalama yakıt tüketimi: 6,50 litre
- Hyundai Elantra | Ortalama yakıt tüketimi: 6,55 litre
- Toyota Corolla | Ortalama yakıt tüketimi: 6,70 litre
- Nissan Versa | Ortalama yakıt tüketimi: 6,75 litre
- Kia Forte | Ortalama yakıt tüketimi: 6,85 litre
- Nissan Sentra | Ortalama yakıt tüketimi: 6,90 litre
- Volkswagen Jetta | Ortalama yakıt tüketimi: 6,95 litre
- Acura Integra | Ortalama yakıt tüketimi: 7,10 litre
- Nissan Kicks | Ortalama yakıt tüketimi: 7,10 litre