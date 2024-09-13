ABD menşeili Car And Driver yeni araştırmasında dünyanın en az yakıt harcayan benzinli otomobillerini belirledi. Araştırma kapsamında 2024 itibariyle en verimli yakıt performansına sahip araçlar ortaya çıkarılırken ilk sırada Mitsubishi Mirage yer aldı. 6 litrelik tüketimi ile dikkat çeken aracı Honda Civic takip etti.

İşte En Az Yakıt Harcayan Otomobiller

2024’te en az yakıt harcayan otomobillerin listesi şöyle;