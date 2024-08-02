Enpara müşterilerine özel yeni bir kampanya düzenledi. 31 Aralık 2024’e kadar devam edecek kampanya kapsamında MüzeKart almak isteyenlere Enpara.com’dan bu kart hediye edilecek. Yapılan açıklamalarda satın alma işlemlerinden kampanya şartlarına kadar tüm detaylar aktarıldı.

Enpara ile Bedava MüzeKart Nasıl Alınır?

Bedava MüzeKart sahibi olmak isteyenlerin yapması gereken detay uygulamada yer alan Ayın Enparalısı olmak. Kolay adımlar ile yapabileceğiniz bu işlemlerin ardından 31 Aralık 2024’e kadar MüzeKart satın alanların ücretleri iade edilecek ve bedava MüzeKart alınabilecek. MüzeKart satın almak için tercih edebileceğiniz yerler ise şöyle;

muze.gov.tr

Türkiye’nin Müzeleri uygulamasından

E-devlet üzerinden

Tüm Enpara.com müşterilerinin yararlanabileceği bu işlemlerde Enpara uyarısı şöyle oldu;