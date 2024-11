Microsoft’un 1980’li yıllardan beri kullanıma sunduğu Paint ve Not Defteri için yapay zeka dönemi başlayacak. Günümüze kadarki süreçte pek çok kez güncelleme alan ve yeni özelliklerle donatılan uygulamalar Windows 11 Insider programında yapay zeka desteğine kavuştu. Programa dahil olanlar Paint 11.2410.28.0 ve Notepad 11.2410.15.0 sürümleriyle yapay zeka özelliklerini kullanabilecek.

Paint Yapay Zeka Özellikleri

İlk sürümde, Paint için üretken doldu aracı ve sihirli silme aracı getirildi. Böylece kullanıcıların istenmeyen nesneleri kolayca silmesi ya da bazı alanları görsel ile uyumlu bir şekilde doldurulması sağlanabilecek.

Paint için getirilen bir diğer yenilik ise Cocreator adlı özellik oldu. Dall-E modeli üzerinden geliştirilen yeni özellik, kullanıcıların görselde seçtikleri öğelerin yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerle değiştirilmesini sağlıyor. Arka plan kaldırma özelliği de mevcut.

Not Defteri’nde Yazma Deneyimi Gelişiyor

Not defterindeki yeni özellik ise yeniden yazma olarak adlandırılıyor. Metin içeriklerinin otomatik olarak yeniden yazılması, yazı dilinin ve tonunun ayarlanması gibi pek çok özellik, not defterine ekleniyor. Metinler üzerinde yazma deneyimini yapay zeka ile iyileştirmek isteyen Microsoft, böylece Not Defteri uygulamasının da yeteneklerini arttırıyor. Mevcut özellik başlangıç aşamasında sadece ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Almanya’da kullanılabilecek.