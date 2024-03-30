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Mudurnu’da Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Büyükcami Mahallesi’nde Şaban G’ye ait iki katlı evde yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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