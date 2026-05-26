Yaz Tatili 2026 Ne Zaman Başlıyor? Karneler Ne Zaman Verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında okulların kapanış tarihi netleşti. Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

2025-2026 Eğitim Yılı 26 Haziran’da Tamamlanacak

MEB takvimine göre 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, ikinci dönem derslerinin tamamlanmasının ardından 26 Haziran 2026 Cuma günü çalacak son ders ziliyle bitecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

Karne gününün ardından okullarda eğitim faaliyetleri sona erecek ve öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline girecek.

Yaz Tatili Süresi Yaklaşık 73 Gün Olacak

Yeni eğitim döneminin başlangıç tarihinin Eylül ayının ikinci haftası olarak planlanması durumunda yaz tatilinin yaklaşık 73 gün süreceği öngörülüyor. Ancak 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi henüz MEB tarafından resmi olarak açıklanmadı.