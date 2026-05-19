Devlet Bahçeli: “Bu Yıla Özel Küme Düşme Kaldırılsın”

Devlet Bahçeli, İbrahim Hacıosmanoğlu’na ilettiği mesajda, yıl içerisinde gerçekleştirilen şike ve bahis operasyonları nedeniyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmemesini ve sadece bu sezona özel olarak küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Eklenme 19.05.2026 - 11:02
Güncellenme 19.05.2026 - 11:33
Bu yıl Süper Lig’e damga vuran olaylardan biri de şike ve bahis operasyonları oldu. Özellikle milli takımda forma giyen bazı futbolcuların da adının bu operasyonlarda geçtiği, ancak soruşturmaların devam etmesi nedeniyle Dünya Kupası’nın sona ermesinin beklendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan son Süper Lig karşılaşmalarının ardından ligden düşen takımlar da belli oldu. Antalyaspor, Fatih Karagümrük SK ve Kayserispor lige veda eden takımlar oldu.

HACIOSMANOĞLU’NA MESAJ İLETTİ

Gazeteci Sinan Burhan’ın aktardığı bilgilere göre Devlet Bahçeli, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na mesaj göndererek, “Bu yıl ligleri tescil etmeyin” dedi.

Burhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bahçeli, bu yıla özel olarak küme düşmenin iptal edilmesini ve önümüzdeki sezon Süper Lig’in 21 takımla devam etmesini istiyor. Bu kadar şaibe, şike ve bahis iddialarının olduğu bir ligde üç takımın küme düşmemesi gerektiğini düşünüyor.”

HACIOSMANOĞLU’NA DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifası istenirken, Devlet Bahçeli kürsüden Hacıosmanoğlu’na destek vermişti. Bahçeli, MHP’nin 24 Şubat tarihindeki TBMM Grup Toplantısı’nda Hacıosmanoğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar hayati olduğunu ifade etmek isterim. Mağdur olan takımlarımızın hakkının gözetilmesi gerekiyor. TFF Başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır; cesurdur, delikanlıdır ve yoluna devam etmelidir.”

