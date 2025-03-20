Medeniyet Okumaları Projesi’ne özel iftar programı düzenlendi haberi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), Kağıthane Belediyesinin ev sahipliğinde Medeniyet Okumaları Projesi'ne özel iftar programı düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iftara İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülşen Özer, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem'in yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekrem Erdem, projenin medeniyeti anlatan eserleri okumaya ve müzakere edebilmeye dair gençlere şuur kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Erdem, projeyle hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ufkunu genişletmeyi hedeflediklerini aktararak, “Medeniyet Okumaları için emek veren öğretmen ve yöneticilerimiz bizim için çok kıymetli. Her biri, nitelikli okumanın önünü açarak yaygınlaşmasına önemli bir katkı sunuyor, rehberlik ediyorlar. Her kitap okunduktan sonra üzerine yapılan müzakereler, sohbet kültürümüzün de bir devamıdır. Öğretmenlerimiz gençlerimizin ufkunu açan böyle bir projenin belkemiğini oluşturuyor. Bunun için fedakar ve idealist koordinatörlerimizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Medeniyet birikiminin, daima rehberlik edecek unsurlar barındırdığını ve dilin burada önemli yer tuttuğu değerlendirmesini yapan Erdem, şunları kaydetti:

“Her millet ve özellikle aydın kesim, kendi dilini, tarihini ve medeniyetini en doğru şekilde öğrenmeli ve kavramalıdır. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği bu şuuru kazandırmanın mücadelesini vermektedir. Medeniyet Okumaları, bu anlayışımızı yansıtan en önemli projelerimizden biri. Doğru kitapları doğru insanlarla beraber okuyarak tahlil etmenin ne derece önemli olduğunun idrakini kazandırmayı amaçlıyoruz. Müzakere edilmeyen kitapların değeri anlaşılamıyor.”

Medeniyet Okumaları Projesi, İstanbul Valiliği himayesinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. İstanbul'un 39 ilçesindeki orta dereceli okullarda uygulanıyor.