YSK Duyurdu: Yarın Seçim Yapılacak!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında ara seçim yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda seçmenler yarın sandık başına gidecek.

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane’ye bağlı Tekke ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçmenler oy kullanacak.

27 SİYASİ PARTİ SEÇİMLERE KATILMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Gerçekleştirilecek seçimlerin ardından 6 beldede belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belli olacak.

Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 41 siyasi partiden 27’si seçimlere katılmak için başvuruda bulundu. Bu kapsamda birleşik oy pusulasının şekli ve partilerin pusuladaki sıralaması da netleşti.

İŞTE PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERİ

Buna göre partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şu şekilde:

“Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti.”