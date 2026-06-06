ÇAYKUR Mevsimlik İşçi Alımı Başvuru Şartları Ve Kadro Dağılımı Belli Oldu Mu?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 2026 yılı mevsimlik işçi alımına ilişkin resmi başvuru süreci henüz başlatılmadı. İşe alım ilanlarının yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartların İŞKUR ve ÇAYKUR’un resmi kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.

Her yıl çay hasat dönemine paralel olarak gerçekleştirilen mevsimlik personel alımlarında beden işçisi, çay eksperi, engelli geçici işçi ve eski hükümlü işçi gibi farklı pozisyonlar için ilanlar yayımlanıyor. 2026 yılı için de benzer bir istihdam planlamasının gündeme gelmesi beklenmekle birlikte, resmi bir duyuru bulunmuyor.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, yeni sezon hazırlıklarının tamamlandığı ve çay alım kampanyasının 15 Mayıs itibarıyla başlatılmasının planlandığı belirtilmişti. Üretim tesislerinde bakım ve hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, sezon öncesi operasyonel süreçlerin kontrol edildiği ifade edildi.

Önceki düzenlemeler kapsamında ÇAYKUR bünyesinde en az 5 yıl veya belirli sürelerde geçici işçi olarak çalışan toplam 150 personele kadar sözleşmeli kadroya geçiş imkânı tanındığı bildirildi. Bu düzenleme, belirlenen şartları sağlayan çalışanlar için KPSS puan sıralaması esas alınarak uygulanacak ve atama sayısı 150 ile sınırlı olacak.

ÇAYKUR 2026 mevsimlik işçi alımı başvurularına ilişkin takvimin önümüzdeki dönemde netleşmesi ve resmi kurumlar tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Başvuru süreci, şartlar ve kadro dağılımı açıklandığında İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden erişime açılacak.