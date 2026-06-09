12 Haziran’da Okullar Tatil mi? Eğitime Bir Gün Ara Verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle Türkiye genelindeki tüm okullarda 12 Haziran Cuma günü eğitime ara verileceğini açıkladı.

Bakanlığın kararı; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarını kapsıyor. Sınav öncesinde okulların LGS’ye hazır hale getirilmesi, sıraların düzenlenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için bu yola başvuruldu.

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YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin idari izinli sayılıp sayılmayacağına ilişkin ise MEB’den henüz net bir açıklama gelmedi. Sınav görevlisi olmayan öğretmenlerin idari izinli sayılması ya da okulda idari görevlerini sürdürmesi bekleniyor; ancak kesin bilgi için bakanlığın ek duyurusunun beklenmesi gerekiyor.

12 Haziran’ın resmi tatil olmasa da, bu karar yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan idari bir uygulamadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanlar için normal mesai düzeni geçerliliğini koruyacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre yaz tatili 26 Haziran 2026’da başlayacak.