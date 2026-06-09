Haziran 2026 Faizsiz Togg Kredi Kampanyası!

Togg, yaz aylarının başında T10X ve T10F modelleri için Haziran 2026 finansman kampanyasını açıkladı. Hem bireysel kullanıcıları hem de filo müşterilerini hedef alan kampanya, sıfır faizli kredi seçeneklerini ön plana çıkarıyor.

Bireysel alıcılar için en dikkat çekici seçenek, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı. T10F V2 ve 4More versiyonlarında 900 bin liraya kadar, T10X V2’de ise 650 bin liraya kadar bu avantajdan yararlanmak mümkün. T10X 4More için sıfır faizli kredi tutarı yine 900 bin lira olarak belirlendi. Bu planlarda aylık ödeme 54.167 lira ile 75 bin lira arasında değişiyor.

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1.7 MİLYON TL’YE KADAR KREDİ

Daha yüksek kredi tutarına ihtiyaç duyanlar içinse 36 ve 48 aylık, faizli seçenekler devreye giriyor. Bireysel müşterilerde bu tutarlar 1,3 milyon liradan başlayıp 1,7 milyon liraya ulaşabiliyor; faiz oranı ise yüzde 3,13 ile 3,14 bandında seyrediyor.

Kurumsal tarafta tablo biraz daha genişliyor. Filo müşterileri için Togg, aracın tamamına finansman imkânı sunduğunu vurguluyor. Filo alımlarında 48 ay vadeli krediler 2,3 milyon lira’den başlıyor, T10F 4More ve T10X 4More versiyonlarında bu rakam 3,2 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Beş adet ve üzeri alımlarda ek avantajlar da kampanyanın kurumsal ayağını daha cazip kılıyor.

MÜŞTERİYE YENİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da var. Togg’un notlarına göre kredi tutarları araç versiyonuna ve banka değerlendirmesine bağlı olarak farklılaşabiliyor. Kampanyalar birbirleriyle birleştirilemiyor; kredi kullandırma yetkisi de bankalara ait. Dolayısıyla tablodaki aylık ödeme rakamlarının yanı sıra toplam geri ödeme tutarının da hesaplanması büyük önem taşıyor.

Togg Haziran 2026 kampanyası, özellikle kısa vadede avantajlı finansman arayan bireysel alıcılar için belirgin bir fırsat sunuyor. Filo tarafındaki kapsamlı finansman desteği ise şirketlerin elektrikli araç geçişini hızlandırmasına zemin hazırlayabilir.