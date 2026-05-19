Beşiktaş’ın Yeni Kaleci Adayı Altay Bayındır Oldu

t5Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, kaleci rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Manchester United forması giyen Altay Bayındır için girişim başlattı. Siyah-beyazlı yönetimin, milli kalecinin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Manchester United’da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır’ın yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali değerlendiriliyor. Beşiktaş’ın ise transfer şartlarını araştırdığı belirtildi.

Teknik Direktör Raporu Beklenecek

Transfer sürecinde son kararın Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü tarafından verileceği ifade edildi. Yönetimin, teknik heyetin hazırlayacağı rapor doğrultusunda resmi adım atacağı aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulübün özellikle yerli oyuncu kalitesini artırmayı hedeflediği ve bu kapsamda tecrübeli kaleciyi önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Altay Bayındır’ın Manchester United Performansı

28 yaşındaki file bekçisi, 2025-2026 sezonunda Manchester United’da çoğunlukla kupa karşılaşmalarında görev aldı. Altay Bayındır bu süreçte 12 resmi maçta forma giyerken, 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Kulüp kaynaklarında yer alan değerlendirmelerde milli kalecinin refleksleri, hava toplarındaki etkinliği ve yakın mesafe kurtarışlarıyla öne çıktığı ifade edildi.

Ayrılık İhtimali Güç Kazandı

Altay Bayındır’ın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olma seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü. Transferin kiralık veya bonservisli şekilde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde gösterilen milli kalecinin geleceğiyle ilgili gelişmelerin sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.