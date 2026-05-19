TTF’den Küme Düşmeme Talebine Olumsuz Yanıt: “Gündemimizde Yok”

Türkiye’de futbolda bahis ve şike soruşturmasına yönelik gelişmeler devam ederken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çağrıda bulunmuş ve yalnızca bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin iptal edilmesini talep etmişti. Bahçeli, bu dönemde yürütülen soruşturmaların küme düşme süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etmişti.

Bunun üzerine Süper Lig’den düşen Kayserispor yetkilileri de TFF’ye çağrıda bulunarak küme düşmenin iptal edilmesini talep etti. Ancak TFF yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde yok. Biz şu an Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Küme düşme kararını kaldırmamız bizi geriye götürür” dedi.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK

HT Spor’a açıklamalarda bulunan TFF yetkilileri, federasyonun küme düşmenin kaldırılmasına yönelik herhangi bir çalışmasının bulunmadığını belirtti.

Öte yandan TFF yetkilileri, bahis soruşturmasına ilişkin önemli bilgiler de paylaştı. Federasyonun, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticilerin kimlik bilgilerini talep ettiği aktarıldı.

2 BİNDEN FAZLA YÖNETİCİYİ KAPSIYOR

20 Mayıs’ta iletilmesi beklenen listenin Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dahil olmak üzere toplam 139 takımı ve 2 bini aşkın yöneticiyi kapsayacağı, TFF’nin bahis oynadığı belirlenen kişiler hakkında işlem yapacağı ifade edildi.

Federasyon yetkilileri ayrıca bahis soruşturmasının kararlılıkla sürdüğünü, bahis sitelerinden gerekli bilgilerin talep edildiğini ve sürecin ayrıntılı şekilde yürütüldüğünü belirtti.