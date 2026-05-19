HaberX
TRY USD
DOLAR
45,7282 +%0.33
TRY EUR
EURO
53,0869 -%-0.09
STERLİN
61,5778 +%0.85
BİTCOİN
₺3.538.318 -%-0.25
ETHEREUM
₺97.410,00 -%-0.11
ALTIN
6.655,21₺ -%-0.04
Anasayfa/Spor/TTF’den Küme Düşmeme Talebine Olumsuz Yanıt: “Gündemimizde Yok”

TTF’den Küme Düşmeme Talebine Olumsuz Yanıt: “Gündemimizde Yok”

Bu sezon Süper Lig’den düşen Kayserispor’un küme düşmenin iptal edilmesi yönündeki talebinin ardından açıklama yapan TFF yetkilileri, “Küme düşmeme gibi bir durum şu an gündemimizde yok. Bizim derdimiz Türk futbolunu temizlemek, küme düşmeyi iptal etmek bizi geriye götürür” ifadelerini kullandı.

Oluşturan
Eklenme 19.05.2026 - 14:43
Güncellenme 19.05.2026 - 14:45
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News

Türkiye’de futbolda bahis ve şike soruşturmasına yönelik gelişmeler devam ederken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çağrıda bulunmuş ve yalnızca bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin iptal edilmesini talep etmişti. Bahçeli, bu dönemde yürütülen soruşturmaların küme düşme süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etmişti.

Bunun üzerine Süper Lig’den düşen Kayserispor yetkilileri de TFF’ye çağrıda bulunarak küme düşmenin iptal edilmesini talep etti. Ancak TFF yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde yok. Biz şu an Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Küme düşme kararını kaldırmamız bizi geriye götürür” dedi.

HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK

HT Spor’a açıklamalarda bulunan TFF yetkilileri, federasyonun küme düşmenin kaldırılmasına yönelik herhangi bir çalışmasının bulunmadığını belirtti.

Öte yandan TFF yetkilileri, bahis soruşturmasına ilişkin önemli bilgiler de paylaştı. Federasyonun, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticilerin kimlik bilgilerini talep ettiği aktarıldı.

2 BİNDEN FAZLA YÖNETİCİYİ KAPSIYOR

20 Mayıs’ta iletilmesi beklenen listenin Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dahil olmak üzere toplam 139 takımı ve 2 bini aşkın yöneticiyi kapsayacağı, TFF’nin bahis oynadığı belirlenen kişiler hakkında işlem yapacağı ifade edildi.

Federasyon yetkilileri ayrıca bahis soruşturmasının kararlılıkla sürdüğünü, bahis sitelerinden gerekli bilgilerin talep edildiğini ve sürecin ayrıntılı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Spor

TFF Trendyol Süper Lig’de Yabancı Oyuncu Kuralını Değiştirdi!

12 saat önce
Spor

Volkan Demirel Yeniden Fenerbahçe’ye Geliyor!

13 saat önce
Spor

Önder Özen 16 Futbolcu İçin Ayrılık Raporu Hazırladı

16 saat önce
Spor

“Beşiktaşlı Sporcuların 18 Bin TL’lik Hesabı Ödemeden Kaçtı” İddiası!

18 saat önce
Spor

A Milli Takım’a Arda Güler’den Sevindirici Haber!

19 saat önce
Spor

Aston Villa 44 Yıl Sonra Kupa Sevinci Yaşadı!

1 gün önce