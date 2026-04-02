2 Yılın Ardından Türkiye’de Roblox Erişim Engeli Kaldırılabilir!

Türkiye’de 2 yıldır yasaklı olan Roblox’un erişim engellinin kaldırılması için yapılanlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndaki toplantıda yetkililer ile paylaşıldı. İşte detaylar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı ziyaret eden Roblox yetkileri, çocukların platformdaki güvenliği hakkında kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Buna göre; Roblox yasağı yakında kalkabilir.

7 Ağustos 2024 tarihinden beri ülkemizde Roblox erişim engeli bulunuyor. Erişim yasağının kaldırılması için önemli bir görüşme yapıldı.. Roblox yetkilileri ülkemize geldi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile bir toplantı düzenledi.

Sayan, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Roblox platformunda çocuklar için güvenli ve dijital ortam sağlanmasına ilişkin kapsamlı değerlendirmeler bu toplantıda yapıldı. Bakanlık yetkilileri, Türkiye’nin dijital platformlara yönelik düzenleyici çerçevesini, milletimizin hassasiyetlerini ve kullanıcı güvenliğine ilişkin beklentileri açık bir dille yetkililere aktardı.

Roblox Türkiye’de Neden Yasak?

Roblox, çocuk istismarı olaylarının meydana gelmesinden dolayı mahkeme kararı ile 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye’de erişime engellenmişti. Yaklaşık olarak 2 yıllık bir süre geride kaldı. Roblox bu süreçte çocukların platformdaki güvenliği için önemli teknolojik geliştirmeler gerçekleştirdi.

2025 yılının son günlerinde ülkemizde “Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi” ismi ile bir şirketin kurulumu gerçekleştirildi. Roblox, Türkiye’ye ofis açarak ülkemizdeki çocukların güvenliğini sağlamayı ve destek taleplerine hızlıca cevap vermeyi planlıyor. Roblox’un bu adımları doğrultusunda önümüzdeki aylarda Roblox erişim yasağının kaldırılabileceği düşünülüyor.