2026 ÖTV’siz Araç Listesi Belli Oldu: Engelli Bireylere ÖTV Muafiyeti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda engelli bireylere ÖTV muafiyeti geldi. 2026 ÖTV’siz araç listesi belli oldu.

TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile ortopedik engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Düzenleme 2 milyon 873 bin 900 TL altındaki araçları kapsıyor. %40 yerlilik şartı açıklandı. ÖTV şartını karşılayan araçlar arasında Renault, Togg ve Toyota gibi markalar yer aldı. 10 yılda bir defa kullanılacak dev muafiyet için detaylar açıklandı…

TBMM Genel Kurulu tarafından ortopedik engelli vatandaşlar için araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti onaylandı. Düzenlemeyle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ve engeli sebebi ile sürücü belgesi alamayacağına karar verilen şahıslar, belirlenen araçları 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’siz alabilecek.

ÖTV’siz Araçlar Hangileri?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca paylaşılan 30 Aralık 2023 tarihli ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ne göre, 1 Ocak 2026 itibarı ile ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyeti ile alınabilecek araçlar şu şekilde:

Motor silindir hacmi fark etmeksizin ÖTV ve diğer vergiler dahil bedeli 2.873.900 TL’nin altında olmalı, araçların en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması gerekiyor.

Bu kriterlere uygun markalar ve modeller arasında Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Hyundai i20 ve Bayon, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ile Togg T10X ve T10F yer alıyor.

Ülkemizde yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı olanlar, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Daha düşük engel oranlarına sahip bireylerde, araçta özel tertibat şartı aranıyor.

ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar, belirli bir süre satılamıyor. Süre dolmadan satış yapılırsa ödenmeyen ÖTV tahsil edilebiliyor.

Bakan Göktaş’tan ÖTV Muafiyeti Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından sosyal medya hesabı üzerinde yapılan açıklamada, “Engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan, engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen ortopedik engelli bireylere, kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk alımında 10 yılda bir olmak kaydıyla ÖTV muafiyeti uygulanacak. Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak bu düzenlemenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri kullanıldı.