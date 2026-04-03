2026’nın İlk Çeyreğinde En Çok Satan Elektrikli Otomobiller Belli Oldu!

Ülkemizde hem ilk çeyrekte hem de mart ayında otomobil satışları düştü. Elektrikli otomobiller ise bu dönemde büyümesine devam etti. 2026 yılında en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu.

Mart ayında Türkiye’de otomotiv satışları yüzde 13’e yakın düşerek son dört senenin en kötü mart ayı performansını sergiledi. Peki özellikle gelecekteki süreç için ÖTV düzenlemesi söylentilerinin dolaştığı şu günlerde elektrikli otomobil satışlarında son durum ne?

Togg’un iki modeli marttaki elektrikli otomobil satışlarında zirveyi bırakmıyor. İki modelin satışları da birbirine yakın. Üçüncü sırada ise önceki temmuzdaki ÖTV düzenlemesinin kazananı MINI Countryman oluyor. İlk beş sıra KGM Torres ve Opel Frontera ile tamamlanıyor.

Togg modelleri, kredi desteğinin rüzgarı ile liderliği koruyor. Kendi sınıfında fiyatı ile dikkat çeken KGM Torres, gerçek SUV hissi veren tasarımıyla ilk sıralardaki yerini korurken Frontera da fiyat/performans tarafında dikkat çekiyor.

2026’da Mart ayında en fazla satan elektrikli araçlar: Sıra Model Adet 1. Togg T10X 2.313 2. Togg T10F 2.127 3. MINI Countryman 1.341 4. KGM Torres 1.285 5. Opel Frontera 983 6. Tesla Model Y 935 7. Citroen C3 Aircross 696 8. BMW iX1 461 9. Citroen C3 445 10. Volvo EX40 377

Yılın ilk çeyreğinde de (Ocak-Mart) Togg modelleri liderliği koruyor. Bu defa BYD’nin de Atto 2 ve Sealion 7 modelleriyle ilk 10 sırada olduğu görülüyor. Model Y’nin de araya girmesi ile beraber Frontera’nın ilk çeyrek performansında sekizinci sıraya kadar düştüğü görülüyor.

2026 ilk çeyrekte en çok satan elektrikli otomobiller Sıra Model Adet 1. Togg T10X 4.960 2. Togg T10F 4.459 3. KGM Torres 3.208 4. MINI Countryman 2.918 5. Tesla Model Y 2.145 6. BYD Sealion 7 1.959 7. BYD Atto 2 1.679 8. Opel Frontera 1.531 9. Volvo EX30 1.279 10. BMW iX1 1.123

Özetle; marka olarak incelendiğinde ilk çeyreğin kazananı Togg olarak karşımıza çıktı. Martta BYD, listede gözükmese de üç aylık performansı ile ikinci sırada yer alıyor. KGM, MINI ve Citroen ile ilk beş sıra tamamlanıyor.