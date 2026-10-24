Ailekart üzerinden hak sahiplerine toplam 56 milyar TL para yardımı

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Aileleri ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme amacıyla Ailekart uygulamasını hayata geçiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu uygulamayla sosyal yardımları tek çatı altında topladı.

15 FARKLI SOSYAL YARDIM AİLEKART İLE ÖDENİYOR

İlk olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında doğum yardımlarıyla hayata geçirilen bu uygulama, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren kapsamını genişleterek engelli ve yaşlı aylıklarının yanında elektrik ve doğal gaz tüketim desteğinin de aralarında olduğu 15 farklı sosyal yardım desteğini Halkbank vasıtasıyla Ailekart’na tanımladı.

Kart sahipleri, sosyal yardımlarının hesaba yattığı tarih itibarıyla ödemelerini tüm kamu bankalarının ATM’lerinden çekebiliyor.

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3 MİLYONU AŞKIN HAK SAHİBİNE AİLEKART VERİLDİ

Bakanlık, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ana kadar toplam 3 milyon 580 bin hak sahibine Ailekart temin edildiğini, geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana doğum yardımı kapsamında 24 milyar 173 milyon TL’den fazla ödeme yapıldığını duyurdu.

TOPLAM YARDIM TUTARI 56 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Bu yılın temmuz ayı itibarıyla aktarılan düzenli para yardımlarıyla birlikte ödenen toplam sosyal yardım tutarı 56 milyar 12 milyon 552 bin 214 TL oldu.

ÖZEL İNDİRİM FIRSATLARI

Bakanlık, Ailekart’nın etki alanının da genişletildiğini belirtirken önümüzdeki dönemde atılacak yeni adımlarla Ailekart sahiplerinin, Bakanlığın anlaşma imzaladığı özel ve kamu iş yerlerinde sağlanacak özel indirim imkânlarından da yararlanabileceğini bildirdi.