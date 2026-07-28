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Fenerbahçe’de Nelson Semedo’nun yerine Amar Dedic mi geliyor?

Fenerbahçe’de Portekizli sağ bek Nelson Semedo’nun Suudi Arabistan’a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu ve yerine gelecek ismin de Benfica’nın Bosna Hersekli futbolcusu Amar Dedic olacağı öne sürüldü.

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Eklenme 28.07.2026 - 10:48

Kadrosuna birçok önemli ismi dahil eden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi sağ bek bölgesine de bir hamle yapma hazırlığında. Sarı-lacivertli takım, ayrılma ihtimali bulunan Nelson Semedo’nun yerine alternatif arayışlarına başlarken listenin ilk sırasında Benfica’da forma giyen Bosna Hersekli sağ bek Amar Dedic’in yer aldığı öne sürülüyor.

Nelson Semedo Fenerbahçe’den ayrılacak mı?

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Nelson Semedo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab’tan bir teklif aldı. Suudi kulübü, Fenerbahçe’ye de 6 milyon euro’luk bir bonservis teklif ederken yönetimin yabancı kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesini rahatlatmak için bu teklife olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Semedo’nun takımdan ayrılması halinde rota Amar Dedic’e çevrilecek.

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Amar Dedic Fenerbahçe’ye geliyor mu?

Bosna Hersek ve Portekiz basınının haberlerine göre Fenerbahçe, Semedo’nun ayrılması durumunda Benfica’nın 23 yaşındaki sağ beki Amar Dedic’e teklif yapacak.

Teknik ekibin de istikrarlı savunma ve hücum performansı sebebiyle genç oyuncunun transferine sıcak baktığı belirtiliyor.

Geçen sezonun başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Salzburg’tan Benfica’ya katılan Amar Dedic’in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olsa da Portekiz kulübü, oyuncunun sözleşmesine 50 milyon euro’luk serbest kalma maddesi ekledi. Benfica’nın teklif hazırlığında olan Fenerbahçe’den bu civarda bir rakam istemesi bekleniyor.

Geçen sezon Benfica formasıyla 43 resmi maçta forma giyen Amar Dedic, bu maçlarda 1 gol ve 5 asist ile oynadı.

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