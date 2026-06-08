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ING’den Rekor Kıran Dolar Açıklaması: Daha da Yükselebilir!

Uluslararası bankacılık devi ING, 46,10 liraya yükselerek tarihi rekor kıran doların daha da yükselebileceğini ve ekonomik görüneme ilişkin raporunda dolardaki yükselişin devam edebileceğini öngördü.

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Eklenme 08.06.2026 - 14:44
Güncellenme 08.06.2026 - 14:45
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Hollanda merkezli küresel finans devi ING, 46,10 liraya çıkarak tarihi rekor kıran doların uluslararası alanda geniş tabanlı ve keskin bir yükseliş gösterdiğini ifade etti. Bankanın analizlerine göre uluslararası piyasalardaki doların yaşadığı yukarı yönlü hareketin temel nedeni, enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyonist şokların piyasada ikinci tur olumsuz etkiler yaşatabileceğine ilişkin tedirginlikleri güçlendiren ABD istihdam verileri oldu.

Banka tarafından gerçekleştirilen öngörülerde, Uluslararası yatırımcıların ve finansal çevrelerin 2026 yılı kapsamındaki projeksiyonlarında ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) yaklaşık 30 baz puanlık ilave bir sıkılaştırma adımı öngördükleri belirtildi.

BRENT PETROL FİYATLARI DAHA DA ARTABİLİR

Ayrıca gelecek yılın sonbaharına kadar olan vadede toplamda 50 baz puanlık bir faiz artışının şimdiden fiyatlanmaya başladığı aktarıldı. ING, küresel çapta tırmanan askeri ve jeopolitik tehlikelerin güvenli liman arayışındaki sermayeyi dolara yönlendirerek doların hızla arttığına vurgu yaptı.

Bankanın analistleri, İran ve İsrail’in birbirlerine doğrudan askeri saldırılar yaptığı kaotik bir ortamda uluslararası gösterge olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatlarının çok daha artabileceğini öngördü.

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