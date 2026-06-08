ING’den Rekor Kıran Dolar Açıklaması: Daha da Yükselebilir!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... ING , 46,10 liraya çıkarak tarihi rekor kıran doların uluslararası alanda geniş tabanlı ve keskin bir yükseliş gösterdiğini belirtmiştir.

, 46,10 liraya çıkarak tarihi rekor kıran doların uluslararası alanda geniş tabanlı ve keskin bir yükseliş gösterdiğini belirtmiştir. Doların yükselişinin temel nedeni, enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyonist şokların ve ABD istihdam verilerinin yarattığı tedirginliklerdir.

istihdam verilerinin yarattığı tedirginliklerdir. Uluslararası yatırımcıların, ABD Merkez Bankası 'ndan (Fed) 2026 yılı için yaklaşık 30 baz puanlık ilave bir sıkılaştırma adımı bekledikleri ifade edilmiştir.

'ndan (Fed) 2026 yılı için yaklaşık 30 baz puanlık ilave bir sıkılaştırma adımı bekledikleri ifade edilmiştir. Gelecek yıl sonbaharına kadar toplamda 50 baz puanlık bir faiz artışının şimdiden fiyatlandığı aktarılmıştır.

Brent petrolün varil fiyatlarının, İran ve İsrail arasında yaşanan askeri çatışmalar nedeniyle daha da artabileceği öngörülmektedir.

Hollanda merkezli küresel finans devi ING, 46,10 liraya çıkarak tarihi rekor kıran doların uluslararası alanda geniş tabanlı ve keskin bir yükseliş gösterdiğini ifade etti. Bankanın analizlerine göre uluslararası piyasalardaki doların yaşadığı yukarı yönlü hareketin temel nedeni, enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyonist şokların piyasada ikinci tur olumsuz etkiler yaşatabileceğine ilişkin tedirginlikleri güçlendiren ABD istihdam verileri oldu.

Banka tarafından gerçekleştirilen öngörülerde, Uluslararası yatırımcıların ve finansal çevrelerin 2026 yılı kapsamındaki projeksiyonlarında ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) yaklaşık 30 baz puanlık ilave bir sıkılaştırma adımı öngördükleri belirtildi.

BRENT PETROL FİYATLARI DAHA DA ARTABİLİR

Ayrıca gelecek yılın sonbaharına kadar olan vadede toplamda 50 baz puanlık bir faiz artışının şimdiden fiyatlanmaya başladığı aktarıldı. ING, küresel çapta tırmanan askeri ve jeopolitik tehlikelerin güvenli liman arayışındaki sermayeyi dolara yönlendirerek doların hızla arttığına vurgu yaptı.

Bankanın analistleri, İran ve İsrail’in birbirlerine doğrudan askeri saldırılar yaptığı kaotik bir ortamda uluslararası gösterge olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatlarının çok daha artabileceğini öngördü.