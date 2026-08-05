Kış mevsiminde doğal gaz faturası zamlanabilir: Abonelerin yüzde 35-40’ı etkilenecek

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Doğal gazda nisan ayı itibarıyla hayata geçirilen kademeli tarife uygulamasının kış mevsiminde çok sayıda konut abonesinin faturalarında büyük artışlara neden olabileceği vurgulandı.

BİRÇOK ABONE YÜKSEK TARİFEYE GEÇEBİLİR

Sektör kaynakları, özellikle kasım ve aralık aylarında tüketimin artmasıyla beraber pek çok abonenin daha yüksek tarifeye geçebileceğini belirtti. Uygulama doğrultusunda konut aboneleri tüketim miktarına göre Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki gruba ayrılırken, her kademe için farklı doğal gaz tarifesi geçerli olacak.

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KADEME-1 VE KADEME-2’DEN FARKLI ÜCRET ALINACAK

Vergiler ve sistem kullanım ücreti dahil olmak üzere metreküp başına Kademe-1’de 16,23 lira, Kademe-2’de ise 26,13 lira ücret alınacak.

Sektör temsilcileri, ülkede 23 milyona yakın konut abonesi olduğunu, bunların yüzde 12’sinin yüksek tarife düzenlemesinden etkilenmeyeceğini, fakat abonelerin yaklaşık yüzde 35-40’ının kış mevsiminde yüksek tüketim nedeniyle daha pahalı tarifeye geçebileceğini belirtti. Bu yüzden kasım aralık aylarında doğal gaz faturalarında büyük artışların meydana gelebileceği kaydedildi.

MERKEZİ SİSTEMLE ISINAN BİNALARDA YÜKSEK ÜCRETLENDİRME

Merkezi sistemle ısınan binalarda uygulamanın etkilerine de vurgu yapılırken, mayıs ayında bazı binalara gönderilen faturalarda tüketim sınırlarının aşılması yüzünden daha yüksek tarifeden ücretlendirme yapıldığının altı çizildi. Bu doğrultuda bina için hesaplanan toplam fatura tutarının daire sayısına bölünerek hanelere aktarıldığı kaydedildi.