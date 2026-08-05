HaberX
AnasayfaEkonomiKış mevsiminde doğal gaz faturası zamlanabilir: Abonelerin yüzde 35-40’ı etkilenecek

Kış mevsiminde doğal gaz faturası zamlanabilir: Abonelerin yüzde 35-40’ı etkilenecek

Kademeli doğal gaz tarifesi yüzünden kış mevsiminde tüketimin artmasıyla beraber 23 milyona yakın konut abonesinin yüzde 35-40'ının daha yüksek tarifeye geçebileceği ve faturaların büyük oranda artabileceği ifade edildi.

Oluşturan
Eklenme 05.08.2026 - 15:16
Güncellenme 05.08.2026 - 15:20

Doğal gazda nisan ayı itibarıyla hayata geçirilen kademeli tarife uygulamasının kış mevsiminde çok sayıda konut abonesinin faturalarında büyük artışlara neden olabileceği vurgulandı.

BİRÇOK ABONE YÜKSEK TARİFEYE GEÇEBİLİR

Sektör kaynakları, özellikle kasım ve aralık aylarında tüketimin artmasıyla beraber pek çok abonenin daha yüksek tarifeye geçebileceğini belirtti. Uygulama doğrultusunda konut aboneleri tüketim miktarına göre Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki gruba ayrılırken, her kademe için farklı doğal gaz tarifesi geçerli olacak.

Haber Devam Ediyor
Ağustos ayı zamlı yaşlı ve engelli aylıkları: 10,3 milyar TL hesaplara yatıyor
Ekonomi
Ağustos ayı zamlı yaşlı ve engelli aylıkları: 10,3 milyar TL hesaplara yatıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ağustos ayı kapsamında yaşlı ve engelli aylıklarının zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Motorin fiyatı için beklenen haber geldi! İndirim yolda
Ekonomi
Motorin fiyatı için beklenen haber geldi! İndirim yolda
Motorin fiyatlarında yeni indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynakları yaklaşık 3,97 TL'lik indirime işaret ederken pompaya yansıyacak tutar gün içinde netleşecek.

KADEME-1 VE KADEME-2’DEN FARKLI ÜCRET ALINACAK

Vergiler ve sistem kullanım ücreti dahil olmak üzere metreküp başına Kademe-1’de 16,23 lira, Kademe-2’de ise 26,13 lira ücret alınacak.

Sektör temsilcileri, ülkede 23 milyona yakın konut abonesi olduğunu, bunların yüzde 12’sinin yüksek tarife düzenlemesinden etkilenmeyeceğini, fakat abonelerin yaklaşık yüzde 35-40’ının kış mevsiminde yüksek tüketim nedeniyle daha pahalı tarifeye geçebileceğini belirtti. Bu yüzden kasım aralık aylarında doğal gaz faturalarında büyük artışların meydana gelebileceği kaydedildi.

MERKEZİ SİSTEMLE ISINAN BİNALARDA YÜKSEK ÜCRETLENDİRME

Merkezi sistemle ısınan binalarda uygulamanın etkilerine de vurgu yapılırken, mayıs ayında bazı binalara gönderilen faturalarda tüketim sınırlarının aşılması yüzünden daha yüksek tarifeden ücretlendirme yapıldığının altı çizildi. Bu doğrultuda bina için hesaplanan toplam fatura tutarının daire sayısına bölünerek hanelere aktarıldığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Ağustos ayı zamlı yaşlı ve engelli aylıkları: 10,3 milyar TL hesaplara yatıyor

3 saat önce
Eğitim

Üniversite öğrencilerine tek seferlik 250 bin ve aylık 60 bin liraya kadar burs desteği

3 saat önce
Ekonomi

Gözler ÖSYM’de! EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

3 saat önce
Ekonomi

Motorin fiyatı için beklenen haber geldi! İndirim yolda

4 saat önce
Ekonomi

TMSF 106 aracı ihaleyle satışa çıkarıyor

4 saat önce
Ekonomi

Gazi ve malullere zamlı ödeme TBMM’de: Yeni tutar açıklandı

6 saat önce