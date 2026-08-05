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Galatasaray Villarreal maç bilet fiyatları açıklandı

Galatasaray, yeni sezon öncesi RAMS Park'ta Villarreal'i ağırlıyor. Dev hazırlık maçının bilet fiyatları açıklandı. İşte maç öncesi tüm detaylar.

Galatasaray
Oluşturan
Eklenme 05.08.2026 - 20:37

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İspanya’nın güçlü temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği dostluk müsabakasının tarihi, saati, bilet satış takvimi ve tüm tribün fiyatları açıklandı. Maç öncesinde çok merak edilen Galatasaray Villarreal maç bilet fiyatları da resmi açıklama ile ortaya çıktı.

Galatasaray Villarreal maçı ne zaman?

Süper Lig ve Avrupa’da iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Galatasaray, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamındaki en ciddi provalarından birine çıkacak. Hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla taraftarları memnun etmeyen Galatasaray, kendi taraftarı önünde Villarreal’i geçmek istiyor.

8 Ağustos 2026 Cumartesi saat 21.00 itibariyle başlayacak maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen futbolseverler için biletler kademeli olarak erişime açıldı. Öncelikli olarak kombine sahiplerine ve kulüp üyelerine sunulan biletlerin genel satışı da başladı. Taraftarlar, GSPlus platformu üzerinden Passo hesaplarıyla giriş gerçekleştirerek bilet temin edebilecek.

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Hazırlık karşılaşmasının bilet fiyatları kombine sahiplerine %50 indirimli olarak sunuluyor. Kategorilere göre belirlenen ücretler ise şöyle;

  • Premium: 8.000 TL (Kombine sahipleri için 4.000 TL)
  • Delux: 7.000 TL (Kombine sahipleri için 3.500 TL)
  • Lux: 6.000 TL (Kombine sahipleri için 3.000 TL)
  • Classic: 4.000 TL (Kombine sahipleri için 2.000 TL)
  • Kategori 5: 3.000 TL (Kombine sahipleri için 1.500 TL)
  • Kategori 6: 2.000 TL (Kombine sahipleri için 1.000 TL)
  • Kategori 7: 1.000 TL (Kombine sahipleri için 500 TL)
  • Kategori 8: 750 TL (Kombine sahipleri için 375 TL)
  • Kategori 9: 500 TL (Kombine sahipleri için 250 TL)

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