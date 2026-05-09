Akıllı Telefon Taksit Sınırlarına Bakanlıktan Yeni Düzenleme

Akıllı telefon satışlarında uygulanan taksitlendirme kurallarında değişikliğe gidilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi. Mevcut uygulamada 20 bin TL’ye kadar olan telefonlarda 12 taksit imkanı bulunurken, bu sınırın yükseltilmesi gündeme geldi.

Hazırlanan düzenleme taslağına göre, 20 bin TL olarak uygulanan üst limitin 30 bin TL ile 35 bin TL bandına çıkarılması değerlendiriliyor. Bu kapsamda yeni fiyat aralığında yer alan cihazların da 12 taksit kapsamına dahil edilmesi planlanıyor.

Mevcut sistemde 20 bin TL üzerindeki akıllı telefonlar için taksit sayısı 3 ile sınırlı tutuluyor. Önerilen değişiklikle birlikte daha geniş bir model grubunun uzun vadeli ödeme seçeneklerinden faydalanması hedefleniyor.

Küresel ölçekte artan üretim maliyetleri, döviz kuru hareketleri ve teknoloji ürünlerindeki fiyat yükselişi, düzenleme ihtiyacının gerekçeleri arasında yer alıyor. Sektör temsilcilerinin de taksit limitlerinin güncellenmesine yönelik taleplerini ilettiği belirtildi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda, özellikle orta ve üst segment akıllı telefonlarda ödeme seçeneklerinin genişlemesi bekleniyor. Yeni uygulamanın yılın ikinci yarısına doğru yürürlüğe girebileceği ifade ediliyor.