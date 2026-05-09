HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3434 +%0.01
TRY EUR
EURO
53,3764 -%-0.18
STERLİN
61,6497 -%-0.31
BİTCOİN
₺3.700.284 +%1.30
ETHEREUM
₺106.730,00 +%1.30
ALTIN
6.830,42₺ -%-0.64
Anasayfa/Teknoloji/Akıllı Telefon Taksit Sınırlarına Bakanlıktan Yeni Düzenleme

Akıllı Telefon Taksit Sınırlarına Bakanlıktan Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı’nın akıllı telefon satışlarında uygulanan taksit sınırını güncellemek için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Mevcut 20 bin TL sınırının 30–35 bin TL seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Oluşturan
Eklenme 09.05.2026 - 10:03
Haberi PAYLAŞ

Akıllı telefon satışlarında uygulanan taksitlendirme kurallarında değişikliğe gidilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldığı bildirildi. Mevcut uygulamada 20 bin TL’ye kadar olan telefonlarda 12 taksit imkanı bulunurken, bu sınırın yükseltilmesi gündeme geldi.

Hazırlanan düzenleme taslağına göre, 20 bin TL olarak uygulanan üst limitin 30 bin TL ile 35 bin TL bandına çıkarılması değerlendiriliyor. Bu kapsamda yeni fiyat aralığında yer alan cihazların da 12 taksit kapsamına dahil edilmesi planlanıyor.

Mevcut sistemde 20 bin TL üzerindeki akıllı telefonlar için taksit sayısı 3 ile sınırlı tutuluyor. Önerilen değişiklikle birlikte daha geniş bir model grubunun uzun vadeli ödeme seçeneklerinden faydalanması hedefleniyor.

Küresel ölçekte artan üretim maliyetleri, döviz kuru hareketleri ve teknoloji ürünlerindeki fiyat yükselişi, düzenleme ihtiyacının gerekçeleri arasında yer alıyor. Sektör temsilcilerinin de taksit limitlerinin güncellenmesine yönelik taleplerini ilettiği belirtildi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda, özellikle orta ve üst segment akıllı telefonlarda ödeme seçeneklerinin genişlemesi bekleniyor. Yeni uygulamanın yılın ikinci yarısına doğru yürürlüğe girebileceği ifade ediliyor.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Teknoloji

Telefonu Elinizden Bıraktığınızda Ne Olur? 48 Saatlik Dijital Detoks Deneyinin Şaşırtıcı Sonuçları

2 gün önce
Teknoloji

Instagram, Mesajlaşmalardaki Gizlilik Seçeneğini Kaldırdı!

2 gün önce
Instagram Çöktü Mü? Akış Yenilenmiyor Hatası
Teknoloji

Instagram Çöktü Mü? Akış Yenilenmiyor Hatası

3 gün önce
Diablo 4 Secret Cow Level Açığa Çıktı: Gizli Bölgeye Nasıl Girilir, Cow King Ödülü Ne?
Teknoloji

Diablo 4 Secret Cow Level Açığa Çıktı: Gizli Bölgeye Nasıl Girilir, Cow King Ödülü Ne?

3 gün önce
Mobile Legends Çöktü Mü? Bağlantı Hatası ve Oyundan Atma Sorunu Yaşanıyor
Teknoloji

Mobile Legends Çöktü Mü? Bağlantı Hatası ve Oyundan Atma Sorunu Yaşanıyor

4 gün önce
iPhone Fold Sızdırıldı: Tasarım ve Teknik Özellikler Netleşti
Teknoloji

iPhone Fold Sızdırıldı: Tasarım ve Teknik Özellikler Netleşti

4 gün önce