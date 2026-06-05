A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası Forma Numaraları Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın 26 kişilik kadrosunda yer alan oyuncuların forma numaraları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Milliler; ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu’nda yer alıyor.
Turnuva öncesi açıklanan listeyle birlikte oyuncuların sahada kullanacağı numaralar netlik kazandı. Kaleciden forvete kadar tüm kadro aşağıdaki şekilde belirlendi.
A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Forma Numaraları
|Forma No
|Oyuncu
|1
|Mert Günok
|2
|Zeki Çelik
|3
|Merih Demiral
|4
|Çağlar Söyüncü
|5
|Salih Özcan
|6
|Orkun Kökçü
|7
|Kerem Aktürkoğlu
|8
|Arda Güler
|9
|Deniz Gül
|10
|Hakan Çalhanoğlu
|11
|Kenan Yıldız
|12
|Altay Bayındır
|13
|Eren Elmalı
|14
|Abdülkerim Bardakcı
|15
|Ozan Kabak
|16
|İsmail Yüksek
|17
|İrfan Can Kahveci
|18
|Mert Müldür
|19
|Yunus Akgün
|20
|Ferdi Kadıoğlu
|21
|Barış Alper Yılmaz
|22
|Kaan Ayhan
|23
|Uğurcan Çakır
|24
|Oğuz Aydın
|25
|Samet Akaydin
|26
|Can Uzun
A Milli Takım, grup aşamasındaki ilk maçına 14 Haziran’da çıkacak. Karşılaşma, TSİ 07.00’de Vancouver’daki BC Place Stadyumu’nda Avustralya ile oynanacak.
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