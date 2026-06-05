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A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası Forma Numaraları Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan oyuncuların forma numaraları açıklandı. İşte 26 kişilik kadro ve detaylı liste.

Eklenme 05.06.2026 - 09:15
Güncellenme 05.06.2026 - 01:55
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın 26 kişilik kadrosunda yer alan oyuncuların forma numaraları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Milliler; ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu’nda yer alıyor.

Turnuva öncesi açıklanan listeyle birlikte oyuncuların sahada kullanacağı numaralar netlik kazandı. Kaleciden forvete kadar tüm kadro aşağıdaki şekilde belirlendi.

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Forma Numaraları

Forma No Oyuncu
1 Mert Günok
2 Zeki Çelik
3 Merih Demiral
4 Çağlar Söyüncü
5 Salih Özcan
6 Orkun Kökçü
7 Kerem Aktürkoğlu
8 Arda Güler
9 Deniz Gül
10 Hakan Çalhanoğlu
11 Kenan Yıldız
12 Altay Bayındır
13 Eren Elmalı
14 Abdülkerim Bardakcı
15 Ozan Kabak
16 İsmail Yüksek
17 İrfan Can Kahveci
18 Mert Müldür
19 Yunus Akgün
20 Ferdi Kadıoğlu
21 Barış Alper Yılmaz
22 Kaan Ayhan
23 Uğurcan Çakır
24 Oğuz Aydın
25 Samet Akaydin
26 Can Uzun

A Milli Takım, grup aşamasındaki ilk maçına 14 Haziran’da çıkacak. Karşılaşma, TSİ 07.00’de Vancouver’daki BC Place Stadyumu’nda Avustralya ile oynanacak.

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