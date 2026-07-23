Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, faiz oranlarını %12 seviyesinde sabit tutma kararı aldı.

Merkez Bankası, faiz oranlarını %12 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Kararın, enflasyon hedeflemesi ve ekonomik istikrarı koruma amacıyla alındığı belirtildi.

Analistler, bu kararın piyasalarda belirsizlik yaratabileceğini ve yatırımcıların tepkilerini izlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Sosyal medya fenomeni Fatma Soyler, yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

FATMA SOYDAŞ İFADESINDE NELER SÖYLEDİ?

Soydaş, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ben abonelik içeriklerimde müstehcen içerikli bir paylaşım yapmadım. Benim üzerimden yapılan yapay zekâ fotoğraflarından dolayı herkes böyle sanıyor. Hatta yapay zekayla yapılmış bir fotoğrafta parmaklı bir ayak resmi paylaşılmıştır.”

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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Fatma Soydaş isimli sosyal medya kullanıcısının “ffatmaase_” ismi ile TikTok ve Instagram hesaplarından yapmış olduğu paylaşım içeriklerinin TCK 216/3. ve TCK 226/2 maddelerine muhalefet suçu oluşturması nedeniyle yapılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Yakalama Kararı çıkartılmış olup, şüpheli İstanbul ilinde yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca SEGBİS ile ifadesi alınmış ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.

Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, yapay zekâ tarafından oluşturulduğu öne sürülen erkek arkadaşına öptüğü fotoğraflarıyla gündeme gelmiş ve 21 Temmuz’da hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

Aynı gün İstanbul’da gözaltına alınan Soydaş hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Soydaş’ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.