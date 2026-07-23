SGK, emekli, dul ve yetim aylığı alanların maaş farkının ne zaman ödeneceği belli oldu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , emeklilere yönelik yüzde 6,09 oranındaki maaş farkının 24 Temmuz 2026'da ödeneceğini duyurdu.

, emeklilere yönelik yüzde 6,09 oranındaki maaş farkının 24 Temmuz 2026'da ödeneceğini duyurdu. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların enflasyon farklarının 24 Temmuz'da hesaplara aktarılacağı belirtildi.

Memur emeklileri, dul ve yetimler için maaş farklarının 13 bin 500 liraya kadar olacağı açıklandı.

Emeklilere enflasyon farkının ne zaman ödeneceği açıklandı.

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SKG), 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan yüzde 6,09 oranındaki maaş farkının 24 Temmuz’da ödeneceğini açıkladı.

Buna göre emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan aylığa enflasyon farkları 24 Temmuz 2026’da hesaplara aktarılacak.

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NE KADAR ÖDENECEK?

Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek maaş farkları da açıklanırken, yüzde 6,09 oranındaki enflasyon farkıyla beraber maaşlara 13 bin 500 liraya kadar ödemeler aktarılacak.