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SGK, emekli, dul ve yetim aylığı alanların maaş farkının ne zaman ödeneceği belli oldu

SGK, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan kişilerin maaş farkı ödemelerinin 24 Temmuz'da hesaplara yatırılacağı açıklandı.

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Eklenme 23.07.2026 - 12:11
Güncellenme 23.07.2026 - 12:18
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Emeklilere enflasyon farkının ne zaman ödeneceği açıklandı.  

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SKG), 1-14 Temmuz tarihleri arasında oluşan yüzde 6,09 oranındaki maaş farkının 24 Temmuz’da ödeneceğini açıkladı.  

Buna göre emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan aylığa enflasyon farkları 24 Temmuz 2026’da hesaplara aktarılacak.  

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NE KADAR ÖDENECEK? 

Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek maaş farkları da açıklanırken, yüzde 6,09 oranındaki enflasyon farkıyla beraber maaşlara 13 bin 500 liraya kadar ödemeler aktarılacak. 

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