Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , temmuz ayı için politika faizi kararını açıklamıştır.

, temmuz ayı için politika faizi kararını açıklamıştır. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını % 37 'de sabit tutma kararı almıştır.

'de sabit tutma kararı almıştır. Merkez Bankası'nın gecelik borç verme faizi %40'ta, borçlanma faizi ise %35,5'te sabit kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı kapsamında politika faizi kararını verdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizin yüzde 37’de sabit tutulması kararlaştırıldı. Kurum tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul aynı zamanda Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.”

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EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler bu ay TCMB’nin politika faizini yüzde 37’de sabit tutacağını öngörüyordu.

BİR ÖNCEKİ FAİZ KARARI

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi aynı kalmış ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

MERKEZ BANKASI’NIN SONRAKİ TOPLANTI TARİHLERİ

Öte yandan, TCMB’nin 2026 yılı kapsamında kalan toplantı tarihleri de belli oldu.

Buna göre TCMB’nin 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde faiz kararını vermek için yeniden toplanacağı öğrenildi.