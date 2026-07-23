Başak Karahan yeniden hastaneye mi kaldırıldı? Sağlık durumu nasıl?

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Yıllar önce Enes Batur ile yaşadığı ilişki ile hatırlanan YouTuber Başak Karahan, geçtiğimiz yılın Eylül ayında Halil Ünlü ile evlenmişti. Haziran ayında oğlu Kuzey’i kucağına alan sosyal medya fenomeni, doğum sonrasında yaşadığı komplikasyonlar sebebiyle geçtiğimiz günlerde acilen ameliyata alınmıştı. Karahan, ameliyattan birkaç gün sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri açıkladı.

‘’Açık ameliyat oldum’’

Yüksek ateş ve enfeksiyon şüphesi sebebiyle geçtiğimiz günlerde ameliyata alınan Başak Karahan, sosyal medya hesabından ameliyat sürecinde yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı. Karahan o paylaşımında “30-40 dakikalık sürecek minik bir operasyondu aslında. Plasenta kalıntısı sandığımız şey miyomun kendini yemiş olduğunu görmüş doktorum eşleme esnasında. Hemen onay almışlar ameliyat için. Bildiğiniz açık ameliyat oldum.” demişti.

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Başak Karahan yeniden hastaneye mi kaldırıldı?

Ameliyatın ardından iyileşme sürecine giren Başak Karahan, enfeksiyonunun devam etmesi dolayısıyla yeniden hastanede tedavi gördüğünü ifade etti. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Başak Karahan, şu ifadeleri kullandı:

“Tam her şey yoluna girdi derken kendimi yine hastanede buldum. Enfeksiyon hâlâ düşmedi. Nazar mı değdi bilmiyorum, daha kuzeyin tadını bile çıkartamadım. Umudumu kaybetmek istemiyorum… Artık bitsin.’’

Başak Karahan kimdir?

Türkiye’nin en tanınmış sosyal medya fenomenlerinden birisi olan Başak Karahan, 3 Ağustos 1998 tarihinde Antalya’da doğdu. Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Karahan, YouTube platformunda eğlence, makyaj ve günlük yaşam alanında ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi sayısına ulaştı.

Sosyal medya fenomenliği haricinde kısa bir oyunculuk kariyerine de sahip olan 28 yaşındaki Karahan, 2018’de ‘’Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?’’ ve ‘’Kafalar Karışık’’ filmlerinde rol alarak da dikkat çekmişti.

YouTube’da 1 milyonun üzerinde bir abone sayısına sahip olan Başak Karahan, Ağustos 2025’te daha önce uzun süre sevgili olduğu Enes Batur’un kendisine yönelik sistematik psikolojik şiddet uyguladığını ve göndermelerde bulunduğunu ifade ederek, Batur’a kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 5 kuruşluk sembolik bir tazminat davası açmıştı.

Başak Karahan, 2025 yılının Eylül ayında Halil Ünlü ile evlenmiş ve geçtiğimiz Haziran ayında ilk bebeğini kucağına almıştı.