Enerji Bakanlığından burs müjdesi: 300 öğrencilik kontenjan 500’e çıkarıldı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... TENMAK , 2022 yılında başlattığı burs programını genişleterek, bursiyer sayısını 300'den 500'e ve desteklenen bölüm sayısını 28'den 38'e çıkardığını duyurdu.

, 2022 yılında başlattığı burs programını genişleterek, bursiyer sayısını 300'den 500'e ve desteklenen bölüm sayısını 28'den 38'e çıkardığını duyurdu. Bursiyerlere, YKS 'de ilk 100 bine giren lisans öğrencilerine aylık 13 bin 750 lira burs verilecektir.

'de ilk 100 bine giren lisans öğrencilerine aylık 13 bin 750 lira burs verilecektir. Burs başvuruları, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresinden çevrim içi olarak yapılabilecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), geçtiğimiz yıl ilk kez burs programını hayata geçirmişti.

BURS DESTEĞİNİ BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, TENMAK Araştırma Bursu Programı doğrultusunda 300 öğrenciye aylık burs desteği verileceğini ve burs desteği için kapsama alınan bölüm sayısının 28 olduğunu duyurmuştu.

ÖĞRENCİ VE DESTEKLENEN BÖLÜM SAYISI ARTTI

Bakan Bayraktar, yaptığı yeni açıklamada burs desteğinin kapsamını genişletildiğini ifade ederek, ilk aşamada 300 olan bursiyer kontenjanının 500’e ve desteklenen bölüm sayısının ise 28’den 38’e çıkarıldığını açıkladı.

Haber Devam Ediyor

TENMAK BURSU NE KADAR?

Buna göre, YKS’de ilk 100 bine giren lisans öğrencilerine aylık 13 bin 750 lira tutarında TENMAK bursu ödenecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Bakan Bayraktar, başvuruların https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs internet sitesinden yapılacağını duyurdu.

TENMAK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TENMAK bursuna başvurular 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK destek sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

TENMAK BURSU BAŞVURU BELGELERİ NELER?

Öğrencilerden başvuru esnasında lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek.

TENMAK BURSU KAPSAMINDA DESTEKLENEN ALANLAR

Bakan Bayraktar, konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, enerji ve tabii kaynaklar alanının yanında, kapsamı genişletilerek Türkiye’nin stratejik hedeflerine katkı verecek daha geniş bir akademik alanı kapsama kararı aldıklarını söyledi. Bu doğrultuda; enerji, nükleer, teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 38 farklı stratejik alandaki bölümler desteklenecek.