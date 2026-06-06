Ali Koç’un Fenerbahçe’ye 160 Milyon Euro Hibe Ettiği, 80 Milyon Euro Alacağı Olduğu Ortaya Çıktı!

Fenerbahçe’de genel seçim heyecanı sürerken, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayı olarak yarışıyor. Milyonlarca taraftarın gözü kulağı seçimlerden çıkacak sonuca çevrilmişken, olağanüstü seçimli genel kurulda konuşan Genel Sekreter Burak Kızılhan, kulübün mali raporuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SERMAYE YÜZDE 400 ARTIRILDI

Sarı-lacivertli kulübün mali yapısına ilişkin konuşan Kızılhan, şu ifadeleri kullandı:

“18 Temmuz tarihinde sermayemizi yüzde 400 oranında artırarak 1 milyar 250 milyon liraya yükselttik. Sağlanan gelir kredi geri ödemelerinde kullanıldı ve kredi bakiyesi 69 milyon euroya kadar geriledi. Ardından yeni bir sermaye artırımı süreci başlatarak sermayemizi 6 milyar 250 milyon liraya çıkardık. 20 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak finansal bağımsızlığına kavuştu.”

Öte yandan Ali Koç’un kulüpten yaklaşık 80 milyon euro alacağı bulunduğunu ifade eden Kızılhan, buna rağmen Koç’un bu parayı talep etmediğini aktardı. Eski başkanın, alacağının ödenmesini istemediğini yazılı olarak da kulübe bildirdiği belirtildi.

SEÇİMİN EN ÇOK KONUŞULAN KONULARINDAN OLDU

Kızılhan ayrıca, Ali Koç’un görev süresi boyunca Fenerbahçe’ye bağışladığı ve karşılıksız sağladığı hibe tutarının toplamda bu rakamın çok üzerinde olduğunu ifade etti. Bu açıklamalarla birlikte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye yaklaşık 160 milyon euro hibe yaptığı ortaya çıktı.

Ali Koç’un başkanlık döneminde yaptığı bu katkılar, olağanüstü seçimli genel kurulun en çok konuşulan başlıklarından biri olurken, seçimi kimin kazanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.