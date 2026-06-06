John Duran, Galatasaray’a Gelmek İstiyor: Okan Buruk Kararını Verdi!

22 yaşındaki Kolombiyalı golcü John Duran’ın Galatasaray’a transfer olmak istediği iddia edildi. Duran, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarla sarı-kırmızılı takıma gelmek istediğini belirtirken, Galatasaray’ın o dönemde oyuncuyla ilgilenmediği öne sürüldü.

Takvim’in haberine göre, Duran’ın önceki günlerde Okan Buruk ile telefonda görüştüğü ve Galatasaray’da forma giymek istediğini ilettiği öğrenildi. Görüşmenin ardından teknik direktör Buruk’un kararını değiştirdiği ve Kolombiyalı golcü için yönetime olumlu rapor verdiği ifade edildi.

10-4 KURALI İÇİN UYGUN GÖRÜLÜYOR

Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekibin, Mauro Icardi ile yollarını tamamen ayırması halinde Kolombiyalı forvet için resmi temaslara başlayacağı iddia edildi.

Öte yandan 10+4 yabancı kuralı açısından avantajlı görülen Duran, Rusya ekibi Zenit’e satın alma opsiyonuyla birlikte Al Nassr’dan kiralandı. Ancak Zenit’in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği belirtilirken, 2030 yılına kadar Al Nassr ile sözleşmesi bulunan Duran’ın yeniden Suudi Arabistan’a dönmek istemediği öne sürüldü.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Kolombiyalı futbolcunun sarı-lacivertli takım kariyerinde 10 maçta forma giydiği ve bu karşılaşmalarda 3 gol kaydettiği belirtildi. Duran, geride kalan sezonda ise toplam 30 maça çıkarken 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına katkı sağladı.

Kolombiyalı forvetin sarı-kırmızılı takıma transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, transfere ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.