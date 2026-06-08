Bakanlıktan Bilinç Platformu: Vergi Riskleri Denetim Öncesi Görülebilecek

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... Hazine ve Maliye Bakanlığı , mükelleflerin vergisel risklerini tespit edecek yeni bir dijital sistem olan “Bilinç Platformu”nu hayata geçiriyor.

, mükelleflerin vergisel risklerini tespit edecek yeni bir dijital sistem olan “Bilinç Platformu”nu hayata geçiriyor. Uygulama, vergi denetim süreçlerinde yapay zekâ destekli bir yaklaşım sunarak, riskleri denetim süreci başlamadan önce tespit edecek.

Platform, vergi idaresi ile mükellefler arasında daha şeffaf bir iletişim modeli oluşturmayı hedefliyor.

İlk aşamada 150’den fazla kural bazlı analiz modeli ve makine öğrenmesi senaryoları devreye alınacak.

Dijital denetim kapasitesinin artırılması için parasal hareketler üzerinden riskli işlemler analiz edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), mükelleflerin vergisel risklerini önceden görebilmelerini sağlayacak yeni bir dijital sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. “Bilinç Platformu” adı verilen uygulama ile vergi denetim süreçlerinde yapay zekâ destekli yeni bir yaklaşım devreye alınacak.

Yeni sistem sayesinde mükelleflerin olası vergi riskleri, herhangi bir denetim ya da ceza süreci başlamadan önce tespit edilerek dijital ortamda kullanıcılarla paylaşılacak. Platformun, vergi idaresi ile mükellefler arasında daha şeffaf ve önleyici bir iletişim modeli oluşturması hedefleniyor.

Web tabanlı olarak geliştirilen uygulama, mükelleflerin kendi vergisel durumlarını değerlendirmelerine imkân tanıyacak.

Bilinç Platformu’nun ilk aşamasında 150’den fazla kural bazlı analiz modeli ile birlikte makine öğrenmesi tabanlı senaryoların devreye alınacağı bildirildi. Sistem, vergisel işlemlere ilişkin riskleri sayısal skorlar halinde sunacak.

Bu skorlamalar sayesinde mükelleflerin risk düzeyleri daha ölçülebilir ve veri temelli şekilde değerlendirilebilecek.

Platforma entegre edilecek yeni yapılarla birlikte, parasal hareketler üzerinden tespit edilen riskli işlemler de analiz edilecek. Böylece kayıt dışılıkla mücadelede dijital denetim kapasitesinin artırılması planlanıyor.