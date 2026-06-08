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Bakanlıktan Bilinç Platformu: Vergi Riskleri Denetim Öncesi Görülebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi denetimlerinde yeni bir dijital dönem başlatıyor. “Bilinç Platformu” ile mükellefler vergi risklerini denetim öncesinde görebilecek.

Eklenme 08.06.2026 - 01:25
Güncellenme 08.06.2026 - 01:26
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), mükelleflerin vergisel risklerini önceden görebilmelerini sağlayacak yeni bir dijital sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor. “Bilinç Platformu” adı verilen uygulama ile vergi denetim süreçlerinde yapay zekâ destekli yeni bir yaklaşım devreye alınacak.

Yeni sistem sayesinde mükelleflerin olası vergi riskleri, herhangi bir denetim ya da ceza süreci başlamadan önce tespit edilerek dijital ortamda kullanıcılarla paylaşılacak. Platformun, vergi idaresi ile mükellefler arasında daha şeffaf ve önleyici bir iletişim modeli oluşturması hedefleniyor.

Web tabanlı olarak geliştirilen uygulama, mükelleflerin kendi vergisel durumlarını değerlendirmelerine imkân tanıyacak.

Bilinç Platformu’nun ilk aşamasında 150’den fazla kural bazlı analiz modeli ile birlikte makine öğrenmesi tabanlı senaryoların devreye alınacağı bildirildi. Sistem, vergisel işlemlere ilişkin riskleri sayısal skorlar halinde sunacak.

Bu skorlamalar sayesinde mükelleflerin risk düzeyleri daha ölçülebilir ve veri temelli şekilde değerlendirilebilecek.

Platforma entegre edilecek yeni yapılarla birlikte, parasal hareketler üzerinden tespit edilen riskli işlemler de analiz edilecek. Böylece kayıt dışılıkla mücadelede dijital denetim kapasitesinin artırılması planlanıyor.

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