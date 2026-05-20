Altın Fiyatlarında Düşüş Eğilimi Devam Ediyor: 20 Mayıs Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları

Küresel piyasalarda faiz beklentilerinin etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket devam ediyor. ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerin ardından ons altındaki gerileme, iç piyasadaki altın fiyatlarına da yansıdı. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde güncel alış-satış rakamları belli oldu.

Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 467 dolar seviyelerinde işlem görürken, yatırımcıların odağında merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajlar yer aldı. Uzmanlar, yüksek faiz beklentisinin değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

İç piyasada ise döviz kurundaki hareketlilik ile ons altındaki değişim, fiyatların yönünü belirleyen temel faktörler arasında gösteriliyor. Kapalıçarşı’da işlem gören altın fiyatları gün boyunca yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam edecekç

20 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Gram Altın 6.540,82 TL 6.541,75 TL Çeyrek Altın 10.661,00 TL 10.747,00 TL Yarım Altın 21.322,00 TL 21.488,00 TL Tam Altın 42.376,30 TL 43.210,19 TL Cumhuriyet Altını 42.495,00 TL 42.830,00 TL Ons Altın 4.466,87 Dolar 4.467,49 Dolar Kapalıçarşı Gram Altın 6.504 TL 6.593 TL

Piyasalarda gün içerisinde açıklanacak ekonomik veriler ile küresel gelişmelerin altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentiler, ons altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.