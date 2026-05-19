İhtiyaç Sahibi ve Emeklilere 20 Bin TL Bayram Yardımı

Yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle bu yıl milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesine zam yapılmazken, emekliler Ramazan Bayramı öncesinde yalnızca 4 bin lira bayram ikramiyesi aldı. Kurban Bayramı kapsamında da bayram ikramiyeleri emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanırken, çok sayıda emekli bayram öncesi ek para yardımı arayışına yöneldi.

Bu kapsamda Gaziantep Şahinbey Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve emekli vatandaşların yüzünü güldürecek bir projeyi duyurdu. Buna göre, ilçede ikamet eden toplam 18 bin 60 aileye 20 bin lira bayram yardımı yapılacak. Ayrıca bu yardımdan 20 bin lira ve altında emekli maaşı alan vatandaşların da yararlanabileceği belirtildi.

BU HAFTA HESAPLARA YATIYOR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada proje kapsamında ödenecek toplam yardımın 561 milyon lirayı bulacağını duyurdu.

Tahmazoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı öncesi ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, 20 bin lira ve altı emekli maaşı alan emeklilerin yanı sıra sosyal yardım alan vatandaşlarımıza da bayram öncesi 20 bin lira maddi yardım yapacağız. Ödemeler bu hafta vatandaşlarımızın banka hesaplarına aktarılacak. Vatandaşlarımızın şimdiden Kurban Bayramı’nı kutluyor, yapılan yardımın hayırlı olmasını diliyorum.”